رئیس کل بیمه مرکزی برای جبران خسارت جنگ رمضان گفت: در حوزه هواپیما و کشتی هم از این هفته پرداخت علی‌الحساب را آغاز خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  موسی رضایی رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در بحث زیان دیدگان خودوریی در ایام جنگ تا به امروز خسارت ۱۷ هزار خودرو از مجموع ۳۰ هزار خودرویی که همکاران ما در شرکت بیمه ایران کار ارزیابی آن را انجام دادند پرداخت شد.

او افزود: ان شاالله در تلاش هستیم تا حداکثر ۱۰ روز آینده پس از تکمیل پرونده خسارت باقی مانده را هم پرداخت کنیم.

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین اظهار کرد: در حوزه هواپیما و کشتی هم از این هفته پرداخت علی‌الحساب را آغاز خواهیم کرد.

برچسب ها: بیمه مرکزی ، جنگ رمضان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Netherlands (Kingdom of the)
خسارت دیده
۱۴:۲۰ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
دو ماه گذشته خودرو ما داغون مونده خسارت هنوز واریز نشده برامون تو این گرونی پولی هم نداریم خودمون تا زمان واریز تعمیر کنیم. والا این انصاف نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
خسارت دیده
۱۴:۲۰ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
دو ماه گذشته خودرو ما داغون مونده خسارت هنوز واریز نشده برامون تو این گرونی پولی هم نداریم خودمون تا زمان واریز تعمیر کنیم. والا این انصاف نیست
۰
۰
پاسخ دادن
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