باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - موسی رضایی رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در بحث زیان دیدگان خودوریی در ایام جنگ تا به امروز خسارت ۱۷ هزار خودرو از مجموع ۳۰ هزار خودرویی که همکاران ما در شرکت بیمه ایران کار ارزیابی آن را انجام دادند پرداخت شد.

او افزود: ان شاالله در تلاش هستیم تا حداکثر ۱۰ روز آینده پس از تکمیل پرونده خسارت باقی مانده را هم پرداخت کنیم.

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین اظهار کرد: در حوزه هواپیما و کشتی هم از این هفته پرداخت علی‌الحساب را آغاز خواهیم کرد.