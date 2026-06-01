بیماری قلبی همچنان یکی از علل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است و علائم پنهان آن ممکن است از درد قفسه سینه بیشتر باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - انجمن قلب آمریکا گزارش می‌دهد که بیماری قلبی عروقی محدود به درد قفسه سینه و تنگی نفس نیست. این بیماری می‌تواند با علائم کمتر آشکاری، از اضطراب گرفته تا تغییرات در پوست و ناخن‌ها، نیز بروز کند.

مجله سلامت خاطرنشان می‌کند که به گفته کارشناسان، بیماری قلبی همچنان یکی از علل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است و توجه به آن و نادیده نگرفتن حتی ظریف‌ترین سیگنال‌هایی که بدن ممکن است ارسال کند، بسیار مهم است.

پزشکان توضیح می‌دهند که یکی از آشکارترین علائم، درد یا گرفتگی قفسه سینه است که ممکن است به بازوها، شانه‌ها، پشت یا فک سرایت کند و اغلب با آنژین صدری همراه است. تنگی نفس، خستگی شدید، سرگیجه و تورم پا نیز می‌توانند علائم هشدار دهنده‌ای باشند که نیاز به توجه دارند.

علاوه بر این، متخصصان قلب علائم کمتر آشکاری را که ممکن است نشان دهنده مشکلات قلبی باشند، مانند تغییر رنگ پوست، تغییر رنگ مایل به آبی انگشتان، لکه‌های قرمز یا بنفش روی کف دست و پا و تورم نوک انگشتان و ناخن‌ها، برجسته می‌کنند.

متخصصان به ارتباط بین بیماری‌های قلبی عروقی و اضطراب اشاره می‌کنند و خاطرنشان می‌کنند که برخی از علائم ممکن است شبیه حملات پانیک باشد. به گفته آنها، اضطراب، تعریق و حالت تهوع نه تنها ممکن است علائم حمله پانیک باشند، بلکه می‌توانند از شاخص‌های اولیه حمله قلبی نیز باشند.

متخصصان قلب توصیه می‌کنند به درد پا هنگام راه رفتن، خستگی مداوم و میگرن‌های مکرر همراه با هاله بینایی توجه کنید، زیرا این علائم ممکن است مربوط به گردش خون ضعیف و افزایش خطر بیماری قلبی باشد.

منبع: aif.ru

برچسب ها: بیماری های قلبی ، علائم بیماری قلبی ، درد سینه
خبرهای مرتبط
مشهد/
دلایل بروز درد در قفسه سینه
اگر این 4 نشانه را دارید، دچار "حمله قلبی" شده‌اید
مهمترین علائم بیماری قلبی در جوانان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
درمان سکته باید اولویت اول دنیا باشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
پبشگری و‌درمان قلب بمراتب از درمان سرطان مهمتره چون تلفاتش چند برابر سرطانه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
کمبود پروتئین وناراحتی معده مدت طولانی و زخم در دهان هم نشانه نزدیک شدن به بیماری قلبی است براساس تجربیات.
۰
۱
پاسخ دادن
تغییر زمان امتحانات دانشگاه آزاد به دلیل برگزاری کنکور ارشد
فواید غیرمنتظره جینسینگ برای سلامتی 
علل خستگی و بی‌حالی بعد از ناهار و چگونگی غلبه بر آن
میوه‌ای جادویی برای بهبود عملکرد شناختی و کاهش فشار خون در بزرگسالان مسن 
آزمون کاردانی دانشگاه ملی مهارت و غیرانتفاعی‌ها ۲۰ شهریور برگزار می‌شود
کشف رفتار مرموز خورشید پس از تمرکز بر امواج صوتی آن
شرکت ۱۷۰۰ پرسنل اورژانس در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام و عید غدیر + فیلم
کشف یک راز مدفون در دنباله‌دار مرموز 3 I/ATLAS توسط جیمزوب
ابداع یک پلتفرم کوانتومی-نوری برای انتقال داده حتی در صورت غیرفعال بودن GPS
یک کشف تازه در مورد میدان‌های مغناطیسی در خارج از منظومه شمسی
آخرین اخبار
توانمندسازی محله‌های کم برخوردار با آموزش هوش مصنوعی
شرکت ۱۷۰۰ پرسنل اورژانس در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام و عید غدیر + فیلم
دستیابی ChatGPT به ۱ میلیارد کاربر فعال ماهانه 
کشف یک راز مدفون در دنباله‌دار مرموز 3 I/ATLAS توسط جیمزوب
آزمون کاردانی دانشگاه ملی مهارت و غیرانتفاعی‌ها ۲۰ شهریور برگزار می‌شود
کاظمی: نام دانشگاه فرهنگیان باید به «دانشگاه تربیت معلم» تغییر کند
میوه‌ای جادویی برای بهبود عملکرد شناختی و کاهش فشار خون در بزرگسالان مسن 
ابداع یک پلتفرم کوانتومی-نوری برای انتقال داده حتی در صورت غیرفعال بودن GPS
کشف رفتار مرموز خورشید پس از تمرکز بر امواج صوتی آن
فواید غیرمنتظره جینسینگ برای سلامتی 
یک گوشی جدید از موتورولا برای رقابت بهترین گوشی‌های اندرویدی
یک کشف تازه در مورد میدان‌های مغناطیسی در خارج از منظومه شمسی
علل خستگی و بی‌حالی بعد از ناهار و چگونگی غلبه بر آن
تغییر زمان امتحانات دانشگاه آزاد به دلیل برگزاری کنکور ارشد
اثبات سرطان‌زایی سیگار الکترونیکی در محافل علمی + فیلم
کاهش ۹۰۰ میلیون دلاری ارز ترجیحی دارو
نقدینگی و قیمت گذاری دارو از مشکلات صنعت داروسازی
۷۰ درصد دانش‌آموزان نیازمند مشاوره، در مرحله تشخیص قرار گرفتند
تدوین راهنما‌های بالینی سرطان در انستیتو کانسر + فیلم