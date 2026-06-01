بیماری قلبی همچنان یکی از علل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است و علائم پنهان آن ممکن است از درد قفسه سینه بیشتر باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - انجمن قلب آمریکا گزارش میدهد که بیماری قلبی عروقی محدود به درد قفسه سینه و تنگی نفس نیست. این بیماری میتواند با علائم کمتر آشکاری، از اضطراب گرفته تا تغییرات در پوست و ناخنها، نیز بروز کند.
مجله سلامت خاطرنشان میکند که به گفته کارشناسان، بیماری قلبی همچنان یکی از علل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است و توجه به آن و نادیده نگرفتن حتی ظریفترین سیگنالهایی که بدن ممکن است ارسال کند، بسیار مهم است.
پزشکان توضیح میدهند که یکی از آشکارترین علائم، درد یا گرفتگی قفسه سینه است که ممکن است به بازوها، شانهها، پشت یا فک سرایت کند و اغلب با آنژین صدری همراه است. تنگی نفس، خستگی شدید، سرگیجه و تورم پا نیز میتوانند علائم هشدار دهندهای باشند که نیاز به توجه دارند.
علاوه بر این، متخصصان قلب علائم کمتر آشکاری را که ممکن است نشان دهنده مشکلات قلبی باشند، مانند تغییر رنگ پوست، تغییر رنگ مایل به آبی انگشتان، لکههای قرمز یا بنفش روی کف دست و پا و تورم نوک انگشتان و ناخنها، برجسته میکنند.
متخصصان به ارتباط بین بیماریهای قلبی عروقی و اضطراب اشاره میکنند و خاطرنشان میکنند که برخی از علائم ممکن است شبیه حملات پانیک باشد. به گفته آنها، اضطراب، تعریق و حالت تهوع نه تنها ممکن است علائم حمله پانیک باشند، بلکه میتوانند از شاخصهای اولیه حمله قلبی نیز باشند.
متخصصان قلب توصیه میکنند به درد پا هنگام راه رفتن، خستگی مداوم و میگرنهای مکرر همراه با هاله بینایی توجه کنید، زیرا این علائم ممکن است مربوط به گردش خون ضعیف و افزایش خطر بیماری قلبی باشد.
منبع: aif.ru