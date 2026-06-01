رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، بخشی از مصوبه دولت درباره منابع طرح کالابرگ را مغایر قانون اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، نظر قطعی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره تصویب‌نامه هیئت وزیران پیرامون تأمین منابع طرح کالابرگ را ابلاغ کرد.

در این نامه که با استناد به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن صادر شده، آمده است: پس از بررسی‌های انجام‌شده و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نظر قطعی این هیئت برای اقدام لازم در مهلت قانونی مقرر ابلاغ می‌شود و در صورت انقضای یک هفته از مهلت تعیین‌شده، بخش مورد ایراد مصوبه ملغی‌الاثر خواهد بود.

رئیس مجلس در این نامه با اشاره به بند نخست مصوبه دولت آورده است: بر اساس این بند، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده در صورت ضرورت و با اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اقدامات لازم را برای واریز درآمد ناشی از اجرای طرح کالابرگ از محل حقوق ورودی کالا‌های اساسی به حساب مربوط به اجرای این طرح انجام دهد تا منابع مذکور صرف هزینه‌های طرح شود.

قالیباف در ادامه تأکید کرده است که اطلاق عبارت «حساب اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» که در بند ۱۰ مصوبه ذکر شده، از این جهت که می‌تواند متفاوت از حساب مورد اشاره در بند نخست و حساب مربوط به اجرای طرح کالابرگ باشد، مغایر قانون شناخته شده است.

بر این اساس، رئیس مجلس از رئیس‌جمهور خواسته است اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی انجام و نتیجه نیز اعلام شود.

برچسب ها: قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، رئیس جمهوری ، کالابرگ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
کالابرگ کلا نفری ۷ دلاره اونم در ماه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
ایا این قانون برای شرایط جنگی حاکم بر کشور هم هست
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
قرار نبود کالا برگ و یارانه به همه برسه از اول واسه قشر ضعف و متوسط بگیر جامعه بود این دولت همه چی بهم زد کسی که چند تا خونه داره و نیازی به کالا برگ نداره چرا باید بگیره
۴
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۶ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
یه بازنشسته فرهنگی هم حقوقش به وسط ماه نمی رسه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
فیش حقوقی شهریور ماه سال 1404 الی اردیبهشت ماه سال 1405 بازنشستگان مخابرات منطقه تهران قابل دریافت نیست و متأسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و نبوده است چرا؟
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
تف بر شرف نداشتتون تویی ک ماهی ۲۰۰ میلیون حقوقت ۱ تومن کالابرگ میگیری مردم اجاره نشین بدبخت هم ۱ تومن
۱
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
ایرادهای بنی اسرائیلی
۰
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
گرانیهای کمر شکن اخیر مبنای قانونی دارد ؟
۱
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
بهنام
۱۳:۴۵ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
مثل همیشه از جیب خود مردم برای مردم
۱
۲۵
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