باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - با وجود ناکامی رژیم اشغالگر اسرائیل در تحقق اهداف خود از تجاوزات چندماهه علیه لبنان، تهدیدهای مداوم این رژیم مبنی بر گسترش دامنه تجاوز و حرکت به سمت تنشآفرینی بیشتر در جبهه شمالی، ممکن است جبهه جنوبی را شعلهور کرده و مایه بازگشت حملات هوایی و دریایی یمن علیه این رژیم شود.
جنبش «انصارالله» که خود را از نظر نظامی برای دورهای بعدی رویارویی با دشمن آماده کرده است، تحولات نبرد جاری میان «حزبالله» و اشغالگران را در جنوب لبنان و شمال سرزمینهای اشغالی فلسطین از نزدیک زیر نظر دارد. این جنبش منتظر درخواستی از سوی حزبالله است؛ حزبی که به باور تحلیلگران، همچنان در این رویارویی قدرتمند عمل میکند و خسارتهای جانی و مالی سنگینی به دشمن وارد آورده است. تحلیلگران اشاره میکنند که عملیات مقاومت لبنان در حال تصاعد و گسترش است و رسانههای عبری نیز آن را سندی بر ناکامی ارتش اشغالگر در درهمشکستن یا تضعیف حزبالله میدانند.
روزنامه «الاخبار» از طریق منابع نزدیک به جنبش انصارالله کسب اطلاع کرده است که «هماهنگیهای سیاسی، نظامی و عملیاتی میان این جنبش، مقاومت اسلامی لبنان و تمامی گروههای محور مقاومت هرگز متوقف نشده است». این منابع تأکید کردند که «هرگونه تنشآفرینی از سوی اسرائیل با پاسخ یکپارچه محور مقاومت مواجه خواهد شد و صنعا هرگز اجازه نخواهد داد که لبنان بیدفاع رها شود یا حزبالله مورد تعرض تکگیر قرار گیرد». این منابع با اشاره به اینکه «موضع همبستگی مردم یمن که در راهپیماییهای صدها هزار نفری تجلی یافته، در چارچوب حمایت از مقاومت و ملت لبنان در برابر تجاوز ظالمانه اسرائیلی-آمریکایی است»، افزودند: «آمادگی مردمی گستردهای برای جنگیدن در کنار قهرمانان مقاومت لبنان در صحنه عملیات وجود دارد.»
از سوی دیگر، یک منبع نظامی یمنی در گفتوگو با «الاخبار» تأکید کرد که «صنعا چشم از دشمن اسرائیلی برنمیدارد و از نزدیک تحولات رویاروییهای نظامی را که دامنه آن از جنوب لبنان تا عمق سرزمینهای اشغالی فلسطین گسترش یافته، دنبال میکند». به گفته این منبع، «صنعا در کنار جنبشها و گروههای مقاومت منطقه، ورود به یک نبرد سرنوشتساز با دشمن را در صورت گسترش دایره مواجهات با حزبالله به طور جدی بررسی کرده است».
این منبع نظامی با بیان اینکه «روند عملیاتهای نظامی جاری در جنوب لبنان نشاندهنده پایداری و ایستادگی مقاومت است»، آنچه را که برای اشغالگران در جبهه شمالی رخ میدهد، یک «جنگ فرسایشی بیسابقه» توصیف کرد که خسارات سنگین جانی و تجهیزاتی به آنها وارد آورده است. وی تأکید کرد: «حزبالله تجربه بالایی در مهار دشمن، کشاندن آن به کمینگاه و از پا درآوردن آن دارد و روند عملیات مجاهدان حزبالله طی ماههای گذشته، برتری تاکتیکی آنها را بر دشمن، علیرغم تفاوت چشمگیر در حجم تجهیزات و نیروها اثبات کرده است.»
در همین راستا، تحلیلگران در صنعا معتقدند که «حزبالله معادله نظامی بیسابقهای را در تاریخ منازعه با دشمن فرض کرده است». آنها همچنین به «شباهت وضعیت سیاسی دوقطبی در یمن و لبنان» اشاره کردند؛ امری که به زعم آنان در نقش دولت لبنان در مشروعیتبخشی به تجاوزات و همچنین مواضع تحریکی دولت وابسته به ائتلاف سعودی-اماراتی علیه جنبش انصارالله دیده میشود.
منبع: الاخبار