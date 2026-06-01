عملیات بازگشت حجاج ایرانی از سرزمین وحی به کشور از امروز آغاز شده و در نخستین روز، ۱۰ پرواز هواپیمایی ایران زائران را به کشورمان منتقل می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات بازگشت حجاج ایرانی پس از پایان مناسک حج تمتع ۱۴۰۵ از امروز آغاز می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در نخستین روز این عملیات با ۱۰ پرواز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) زائران از سرزمین وحی به کشور منتقل می‌شوند.

پرواز‌های امروز در قالب برنامه زمان‌بندی‌شده به مقاصد ایستگاه‌های تهران، مشهد، شیراز و گرگان انجام می‌شود و قرار است بیش از ۱۸۰۰ نفر از زائران ایرانی راهی شهر‌های محل سکونت خود شوند.

عملیات حج تمتع ۱۴۰۵ از هفتم اردیبهشت‌ماه آغاز شد و نزدیک به ۳۰ هزار زائر ایرانی برای انجام فریضه الهی حج به سرزمین وحی اعزام شدند.

دست‌اندرکاران عملیات حج و شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تلاش دارند فرآیند بازگشت زائران در کمال آرامش، ایمنی و نظم انجام شود و انتقال حجاج به کشور طبق جدول زمان‌بندی ادامه یابد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج

برچسب ها: حجاج ایرانی ، بازگشت حجاج
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