باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - محمدی مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: ۳۱۰ هزار نفر جامعه روستایی و عشایری در استان داریم که در قالب ۱۲ شهرستان، ۲۹ بخش، ۶۸ دهستان و هزار و ۷۷۸ روستا هستند. ۹۶۷ دهیاری به عنوان نمایندگان حاکمیت در سطح روستاها به ارائه خدمات میپردازند.
او افزود: در طول جنگ رمضان، جامعه روستایی در کنار سایر مردم و جلوتر از مسئولین پای کار نظام و انقلاب با برگزاری مراسم شبانه و مواکب بودند؛ ما نسبت به مردم عقبتر هستیم، اما تمام تلاشمان این است شرایط به نحوی باشد این دوگانگی بین مردم و مسئولین نباشد. میر ارتباطات مردمی و مسئولین از جمله این خدمات است که باعث کاهش شکاف بین مردم و مسئولین است.
محمدی بیان کرد: پارسال هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان از محل منابع اعتباری مختلف به حساب دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری واریز کردیم که هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان به حساب دهیاریها و ۱۱۹ میلیارد تومان سهم روستاهای فاقد دهیاری بود. در یکسال گذشته اعتبارات نسبت به مدت مشابه، دو و نیم برابر شده است.
مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: پارسال ۵۰ خودروی حمل زباله سبک به دهیاریها تحویل شد، طرحی داریم که به تمام دهیاریها این ماشین را تحویل دهیم که اکنون ۱۳ ماشین دیگر نیز خریداری شده است.
او عنوان کرد: در زمینه عمرانی نیز ۷۷۸ طرح با ۳ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان در سطح دهیاریهای استان انجام شده که ۲۴۵ پروژه با ۲۰۱ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده و تعدادیبه مرحله کلنگ زنی رسیده است.
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محمدی تصریح کرد: در حوزه آموزش و پژوهش دهیاری ها، ۱۷ دوره آموزشی پارسال برگزار شد و برای امسال ۸۲ دوره آموزشی پیشبینی شده است.
مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: ۹۴۶ نفر در دهیاریها مشغول به کاراند که ۵۸۹ نفر دهیار و ۸۷ نفر کمک دهیار هستند.
او گفت: اشتغال روستایی و طرحهای درآمدزا از جمله اقدامات دیگری است که انجام میشود. تسهیلات ۸ درصدی داریم که به دهیاریهای استان تعلق میگیرد.
محمدی افزود: اعتبارات ۴ درصدی در بحث تسهیلات نیز به ما تعلق گرفته است که مقداری پارسال پرداخت شده و مابقی امسال پرداخت میشود.
مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: روستای اصفهک طبس پارسال ثیت جهانی شد و اکنون ثبت روستای افین و چنشت در دست اقدام است. جاذبههای گردشگری فراوانی در استان وجود دارد که میبایست به نوعی شرایط رقم بخورد که روستاها هدف گردشگری باشد. ب