باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پیلهوران، کارشناس هواشناسی لرستان، در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: در روزهای اخیر بهویژه در دماهای کمینه، کاهش قابل توجهی را در سطح استان شاهد بودیم؛ بهطوری که در برخی مناطق افت دما به حدود ۱۳ درجه سانتیگراد نیز رسید.
وی افزود: با این حال از امروز روند تغییرات دمایی در استان صعودی شده و هماکنون در تمامی نقاط لرستان نسبت به روز گذشته بین یک تا دو درجه افزایش دما ثبت شده است. بر اساس پیشبینیها، دمای هوای خرمآباد امروز به حدود ۳۲ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
این کارشناس هواشناسی با اشاره به شرایط جوی استان در روزهای آینده گفت: از امروز دوشنبه تا پایان هفته، جوی آرام و پایدار در تمامی نقاط لرستان حاکم خواهد بود. آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و افزایش سرعت وزش باد از مهمترین پدیدههای جوی خواهد بود.
پیلهوران تصریح کرد: برای امروز در مناطق شرقی استان وزش باد نسبتاً شدید و لحظهای پیشبینی میشود که میتواند مخاطراتی از جمله احتمال سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت و آسیب به پوشش گلخانهها را به همراه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: روند افزایشی دما طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت و هم دماهای کمینه و هم بیشینه افزایش خواهند یافت؛ بهگونهای که تا روز چهارشنبه افزایش دمایی در حدود ۴ تا ۵ درجه سانتیگراد نسبت به شرایط فعلی مورد انتظار است.
کارشناس هواشناسی لرستان تأکید کرد: این افزایش دما در مقایسه با هفته گذشته که استان با کاهش محسوس دما مواجه شده بود، قابل توجه ارزیابی میشود.