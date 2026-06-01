ژوئن و ژوئیه رایج‌ترین ماه‌ها برای ظهور ابر‌های شب درخشان در آسمان هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - الکساندر الکسیف، محقق بخش فیزیک و نجوم موزه هنر‌های معاصر تسیولکوفسکی، گزارش داد که مقارنه زهره و مشتری با چشم غیرمسلح قابل مشاهده خواهد بود.

به گفته وی، نزدیک شدن زهره به مشتری که در آسمان گرگ و میش قابل مشاهده است، همراه با انقلاب تابستانی و ظهور ابر‌های شب درخشان، از برجسته‌ترین پدیده‌های نجومی در ماه ژوئن خواهد بود.

او گفت: «انتظار می‌رود مقارنه زهره و مشتری در ۹ ژوئن رخ دهد، زمانی که این دو سیاره در آسمان نزدیک به هم خواهند بود و در آسمان عصر با چشم غیرمسلح قابل مشاهده هستند. با این حال، این پدیده را می‌توان با استفاده از دوربین دوچشمی یا تلسکوپ با جزئیات بیشتری مشاهده کرد.»

وی افزود که عطارد نیز در ۱۵ ژوئن به این دو سیاره نزدیک خواهد شد و ماه در ۱۷ ژوئن به آنها نزدیک خواهد شد و بین زهره و مشتری ظاهر می‌شود. این اجرام آسمانی در آسمان عصر در میدان دید تقریباً ۱۵ درجه نزدیک به هم ظاهر می‌شوند. ماه بین زهره و مشتری

وی ادامه داد: «انقلاب تابستانی، طولانی‌ترین روز سال، در ۲۱ ژوئن رخ خواهد داد، در حالی که این ماه با ماه کامل در ۳۰ ژوئن به پایان خواهد رسید.»

این دانشمند خاطرنشان کرد که ژوئن و ژوئیه رایج‌ترین ماه‌ها برای ظهور ابر‌های شب درخشان در آسمان هستند و توضیح داد: «این ابر‌های مرتفع توسط خورشید هنگامی که نزدیک افق است روشن می‌شوند. بنابراین، توصیه می‌شود ابر‌ها را که حدود نیمه‌شب به سمت شمال حرکت می‌کنند، مشاهده کنید.»

منبع: ریانووستی

برچسب ها: پدیده نجومی ، فضا ، آسمان
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