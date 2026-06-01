باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - شکر خدایی، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به شرایط حساس صنعت برق در کشور گفت: با توجه به چالش‌های موجود در حوزه انرژی و افزایش مصرف در ایام گرم سال، وزارت نیرو برنامه‌های متعددی را برای حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی در دستور کار قرار داده است.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اهواز افزود: یکی از طرح‌های محوری امسال، اجرای طرح «مهتاب» است که با هدف هوشمندسازی شبکه، کاهش تلفات انرژی و مدیریت مصرف در زمان اوج بار در سراسر کشور از جمله استان خوزستان در حال اجراست.

وی ادامه داد: در قالب این طرح، شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و همچنین برخورد با مصرف‌کنندگان غیرقانونی برق، از جمله استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز، در دستور کار قرار دارد؛ چراکه این موارد فشار سنگینی بر شبکه برق وارد می‌کند و پایداری آن را در ساعات اوج مصرف تهدید می‌کند.

شکر خدایی با بیان اینکه این اقدامات در نقاط مختلف کلان‌شهر اهواز و سایر شهر‌های استان در حال اجراست، تصریح کرد: هدف اصلی این برنامه‌ها جلوگیری از بروز خاموشی‌های ناخواسته و تأمین برق پایدار برای شهروندان است.

وی همچنین از اجرای طرح‌های مکمل در حوزه اصلاح الگوی مصرف خبر داد و گفت: طرح‌هایی مانند پایش و رفع مشکلات فنی شبکه، اصلاح روشنایی‌های غیرمتعارف در معابر و مراکز تجاری و همچنین فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی از جمله برنامه‌های جاری شرکت توزیع برق است.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اهواز با اشاره به اهمیت صرفه‌جویی در مصرف برق اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مصرف خانگی مربوط به استفاده از سیستم‌های سرمایشی به‌ویژه کولر‌های گازی است که در صورت عدم رعایت استاندارد‌های نصب و نگهداری، می‌تواند موجب افزایش مصرف، کاهش راندمان و حتی بروز حوادثی مانند آتش‌سوزی شود.

وی افزود: استفاده از تجهیزات غیراستاندارد، اتصالات معیوب و سیم‌کشی نامناسب از جمله عوامل خطرزا در منازل هستند که علاوه بر تهدید ایمنی، باعث افزایش بار شبکه برق نیز می‌شوند.

شکر خدایی با تأکید بر لزوم بازبینی دوره‌ای تجهیزات برقی منازل گفت: توصیه می‌شود شهروندان پیش از آغاز فصل گرما از کارشناسان متخصص برای بررسی سیم‌کشی، فیوز‌ها و اتصالات کولر‌های گازی استفاده کنند تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در صورت مشاهده هرگونه داغی غیرعادی در کابل‌ها یا اتصالات کولر، باید بلافاصله نسبت به رفع مشکل اقدام شود، زیرا این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از فشار بیش از حد بر شبکه داخلی ساختمان باشد.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اهواز همچنین به نقش عایق‌سازی ساختمان‌ها در کاهش مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: استفاده از درزگیر‌های مناسب در درب‌ها و پنجره‌ها، به‌ویژه در ساختمان‌های قدیمی، می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از هدررفت انرژی و کاهش هزینه‌های برق داشته باشد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری عمومی خاطرنشان کرد: عبور از فصل گرم سال بدون اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، نیازمند همراهی مردم در مصرف بهینه برق و رعایت توصیه‌های ایمنی و فنی است.