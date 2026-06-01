باشگاه خبرنگاران جوان - بعد از گذشت بیش از سه ماه از جنگی که رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران به راه انداختند و تصور میکردند طی مدتی کوتاه میتوانند اهداف خود از این جنگ را محقق سازند، فضای ناامیدی در میان صهیونیستها و احساس شکست روز به روز بیشتر میشود و دیگر هیچ یک از محافل سیاسی و امنیتی و نظامی این رژیم نمیتوانند انکار کنند که به اهدافشان نرسیدهاند.
به گزارش الجزیره، با وجود حملات گستردهای که اسرائیل علیه ایران انجام داده و حملات مداوم به لبنان و نوار غزه، تحلیلهای اسرائیلی نشاندهنده بحث فزایندهای در مورد اینکه آیا این جنگها به اهداف اعلام شده خود رسیدهاند یا خیر، است.
جنگها نتوانست تهدیدات علیه اسرائیل را از بین ببرد
در این زمینه تحلیلگران صهیونیست معتقدند که حملات نظامی اسرائیل، تهدیدات علیه این رژیم را در جبهههای مختلف از بین نبرده و نسبت به لغزش اسرائیل به جنگهای فرسایشی بیپایان بدون هیچ مسیر مشخصی برای رسیدن به یک نتیجه قاطع هشدار میدهند. در مقالهای در وب سایت عبری وای نت، مایکل میلشتاین، محقق و افسر سابق اسرائیلی، استدلال میکند که مذاکرات جاری برای توافق آمریکا با ایران به نظر میرسد جدیترین مذاکرات تاکنون باشد، اما فرمول در حال ظهور، نگرانی عمیقی را در اسرائیل ایجاد کرده است.
بر اساس این مقاله، طبق گزارشهای موجود، این توافق به تعهد ایالات متحده به توقف کامل عملیات نظامی علیه تهران، لغو محاصره دریایی و بازگشایی تنگه هرمز بستگی دارد و موضوع هستهای در مرحله بعدی بررسی خواهد شد. این افسر صهیونیست در مقاله مذکور تاکید کرد که مسائل کلیدی که قرار بود بخشی از «مهار» ایران باشند، در تفاهمات پیشنهادی غایب بودند، که مهمترین آنها موشکهای دوربرد ایران و گروههای «نیابتی» منطقهای تهران است.
از سوی دیگر آمیت سگال، نویسنده برجسته صهیونیست در مقالهای در روزنامه عبری اسرائیل هیوم، اعلام کرد که جبهههای جنگ همچنان باز است و اسرائیلیها بسیار ناامید شدهاند، زیرا کابینه و ارتش در آغاز جنگ به آنها وعده پیروزی مطلق داده بودند، اما این اتفاق نیفتاد.
اسرائیل در لبنان و غزه به هیچ چیز نمیرسد
روزنامه عبری هاآرتص هم در گزارشی به شکستهای رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان پرداخته و اعلام کرد که اسرائیل به جای اذعان به محدودیتهای قدرت نظامی خود در نوار غزه و لبنان، همچنان به گسترش میدانهای نبرد در آنجا ادامه میدهد و تلاش میکند به اهدافی دست یابد که تقریباً دو سال است در رسیدن به آنها شکست خورده است.
این رسانه عبری تاکید کرد که جنگ در لبنان پوچ و بیمعنی شده و هیچکس اهداف واقعی جنگ و نتیجه آن را تا زمان پایان آن نمیداند و اسرائیل باید هرچه زودتر این جنگ را تمام کند. همچنین جنگ مجدد در غزه عواقب وخیمی را به همراه دارد؛ آنچه اسرائیل در طول جنگی که بیش از دو سال به طول انجامید - جنگی با کشتار جمعی بیهدف و تخریب سیستماتیک شهرها، روستاها، محلهها و اردوگاههای آوارگان فلسطینی - نتوانست به آن دست یابد، در دور دیگری از کشتار و ویرانی به آن دست نخواهد یافت.
اسرائیل به یک جنگ احمقانه در لبنان کشیده شده است
از طرف دیگر، پروفسور ایال زیسر، معاون رئیس دانشگاه تلآویو، در ارزیابی خود از جنگ علیه لبنان معتقد است که اسرائیل در حال ارتکاب بدترین اشتباهات ممکن در لبنان است و شکستهای استراتژیک متعددی به ویژه در مورد نحوه برخورد با جامعه شیعه در این کشور متحمل شده است. وی افزود که اسرائیل به طرز احمقانهای به یک جنگ فرسایشی در جنوب لبنان کشیده شده است. نیروهای اسرائیلی در فاصله محدودی پشت خط مقدم و مرز فعالیت میکنند و همچنان متحمل تلفات میشوند.
اسرائیل به هیچ پیروزی مطلقی نخواهد رسید
لیلاخ شووال، خبرنگار امور امنیتی و نظامی اسرائیل هیوم، به سناریوهای احتمال جنگ جدید با ایران پرداخته و گفت که اگر جنگ سومی با ایران آغاز شود، تهران تلاش خواهد کرد موشکهای خود را در جنگ بعدی با سرعتی بیشتر از دو جنگ قبلی به سمت اسرائیل پرتاب کند. اگر ایران در جنگ ژوئن ۲۰۲۵ به ۱۸ ساعت و در جنگ فوریه به دو ساعت و ۵۰ دقیقه برای پاسخ نیاز داشت، جبهه داخلی اسرائیل انتظار دارد که پاسخ بعدی ایران حتی سریعتر باشد.
مایکل میلشتاین، محقق و افسر سابق اسرائیلی در این زمینه گفت که ترتیبات پیشنهادی در مورد ایران، لبنان و غزه ممکن است نبرد منطقهای را تغییر شکل دهد، اما پیروزی قاطعی را که اسرائیل به دنبال آن بود، تضمین نمیکند، در حالی که جایگزین آن، یک جنگ فرسایشی بیپایان و بدون یک پایان استراتژیک روشن است. این افسر صهیونیست تاکید کرد که تحولات اخیر درسهایی را برجسته میکند که تلآویو مدتهاست نادیده گرفته است: دستاوردهای نظامی قابل توجه بدون استراتژی، بیمعنی هستند، میتوان به دشمن بدون ریشهکن شدن حمله کرد و کنترل سرزمینی لزوماً امنیت بلندمدت را تضمین نمیکند.
وی نتیجه گرفت که همه توافقات در حال ظهور چالشهای قابل توجهی را ایجاد میکنند، اما جایگزین فعلی، یک جنگ فرسایشی چند جبههای بدون محدودیت زمانی و بدون هدف مشخص است. به طور کلی در واقعیت فعلی هیچ پیروزی مطلقی برای اسرائیل وجود ندارد.
منبع: تسنیم