باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ناترازی برق درکشور لزوم مدیریت مصرف و افزایش فرهنگ صرفه جویی را می طلبد گفت: براساس دستورالعمل ها مشترکانی که ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش مصرف داشته باشند ۳۰ درصد مبلغ برق آنها توسط شرکت پرداخت می شود و مشترکانی که ۲/۵برابر الگو، مصرف برق داشته باشند کنتورشان در صورت بی توجهی به هشدارهای صدار شده قطع می شود.

وی با بیان اینکه پیک بار مصرف برق در استان ما در ساعات شب اتفاق می افتد افزود: پیش بینی می شود در سال جاری بیش از ۱۵۰۰ مگاوات پیک بار مصرف برق در استان داشته باشیم در حالیکه این رقم سال گذشته ۱۴۱۹ مگاوات بود.

کیامهر با تاکید براینکه یکی از عوامل اصلی ناترازی انرژی در کشور، استفاده غیرمجاز از برق و فعالیت ماینرهای غیرمجاز است، خاطرنشان کرد: سال گذشته ۶۰ درصد مشترکان برق در استان الگوی مصرف را رعایت کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: در حال حاضر در استان ۲۹۷۸۴۷.۸ کیلومتر شبکه توزیع برق داریم که در مجموع به ۱۵۱۵۸۳۴ مشترک برق رسانی شده است.

وی درخصوص اقدامات شاخص در حوزه طرح ملی مهتاب گفت: در اجرای این طرح تاکنون ۲۶۰۳ شبکه برق غیرمجاز دراستان جمع آوری ، ۵۲۸۶ کنتور معیوب تعویض، ۵۷۲۱ کنتور جدید نصب و ۸۱ هزار متر شبکه مسی به کابل خودنگهدار تبدیل شده است، همچنین ۱۷۸۵ واگذاری انشعاب موقت و تست ۱۲۰۱۹ حلقه چاه در استان صورت گرفته است.

کیامهر تصریح کرد: تا کنون ۷ واحد نیروگاه خورشیدی مقیاس بزرگ با ظرفیت ۳۳.۵۷۶ مگاوات در استان بهره برداری و به شبکه برق متصل شده است افزود: ۶۴ طرح با مقیاس ۱۰۶۳ مگاوات در حال احداث و ۱۳ طرح با ظرفیت ۱۸۷۴ مگاوات نیز در مرحله اخذ پروانه احداث است.

وی تصریح کرد : ۲۸۸ واحد در استان متقاضی احداث نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت ۴۷۱۱ مگاوات هستند که میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در این خصوص ۲۸۳ هزار میلیارد تومان است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان با اعلام اینکه ۹۰ تا ۹۵ درصد مشترکان بخش کشاورزی و تمامی ساختمانهای اداری استان به کنتورهای هوشمند محهز شده اند گفت: برای مشترکان بخش کشاورزی در صورت محدود کردن مصرف در زمان پیک بار تخفیفاتی مانند رایگان شدن قبض برق در تظر گرفته شده است.