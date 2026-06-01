باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حمیدپورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در خصوص آخرین وضعیت یارانه کالا برگ اظهار داشت: “بر اساس قانون و توافقات اولیه، در صورتی که نرخ ارز افزایش یابد، مابه التفاوت آن به حساب سازمان برنامه و بودجه واریز شده و پس از محاسبات، به مردم پرداخت خواهد شد. هر چقدر از این محل باقی بماند، متعلق به مردم است.”

وی در ادامه افزود: “محاسبات این بخش توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و پرداخت یارانه ها در حوزه اختیارات سازمان برنامه و بودجه است. یارانه های نقدی به صورت متداول پرداخت می‌شوند، اما بخشی که از محل نرخ ارز تامین می‌گردد، به دلیل ارتباط با بانک مرکزی، در جلسات مفصلی مورد بحث قرار گرفته و امیدواریم به نتیجه مناسب برسد.”

خرید گندم و پرداخت بدهی‌ها

پورمحمدی با اشاره به روند خرید گندم، بیان کرد: “خرید گندم در حال انجام است و بدهی‌ها نیز پرداخت می‌شود. سازمان برنامه و بودجه نکاتی را به همه دستگاه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرده است. از جمله این نکات، لزوم ایجاد تفاوت در نرخ خرید گندم با کیفیت و گندم با کیفیت پایین‌تر، و همچنین تفکیک گندم صنف و صنعت از گندم مصرف خانوار است. به محض دریافت اطلاعات دقیق توسط وزارت جهاد، سازمان برنامه و بودجه نسبت به پرداخت وجوه اقدام خواهد کرد.”

یارانه دارو، اولویت همیشگی

رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با یارانه دارو گفت: “یارانه دارو همواره یکی از اولویت‌های اصلی ما بوده است. همین هفته گذشته رقم قابل توجهی در قالب یارانه دارو به وزارت بهداشت پرداخت شد. ما همواره در واردات دارو و مواد اولیه دارویی، و همچنین در پرداخت به بیمه سلامت، کارخانه‌های دارا، داروخانه‌دارها و بیمارستان‌ها، این اولویت را مد نظر قرار داده و اقدام می‌کنیم.”

پیشرفت در بازسازی مناطق آسیب‌دیده

پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر داشتن خبر خوش، به روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: “از روزهای ابتدایی جنگ، کار بازسازی را با جدیت آغاز کردیم. ابتدا به وضعیت افرادی که آسیب دیده و جان خود را از دست داده یا مجروح شده‌اند، رسیدگی شد. گام بعدی در خصوص اموال و دارایی‌های مردم بود که کارهای آن انجام شده و پرداخت‌ها آغاز گردیده است. بسته های حمایتی نیز برای صنوف، واحدهای کوچک، و همچنین افرادی که خودرو، اسباب خانه یا منزلشان دچار آسیب شده، در نظر گرفته شده است. ما شبانه روز در تلاشیم تا با پشتیبانی لازم، روند بازسازی‌ها را تسریع بخشیم.”