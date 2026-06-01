رئیس اداره صمت مراغه گفت:برای ایجاد نمایندگی اتاق بازرگانی در این شهرستان لازم است صاحبان صنایع، معاونان، تجار و بازرگانان صاحب کارت بازرگانی شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - علی قلیزاده با بیان اینکه هم اکنون حدود ۷۰ نفر از فعالان اقتصادی در مراغه صاحب کارت بازرگانی هستند گفت: برای راه اندازی اتاق بازرگانی این تعداد لازم است به ۱۵۰ مورد افزایش یابد.

وی افزود: مراغه به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی، صنعت و تجارت در آذربایجان شرقی نیازمند اتاق بازرگانی است.

رئیس اداره صمت مراغه گفت: علاقمندان می‌توانند برای دریافت کارت بازرگانی از طریق اتاق بازرگانی تبریز و اداره صمت مراغه اقدام کنند.

قلیزاده گفت: صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و فعالان بخش اقتصادی با دریافت کارت بازرگانی به آسانی می‌توانند محصولات تولیدی خود را در بازار‌های جهانی عرضه کنند.

برچسب ها: اداره صمت ، اتاق بازرگانی
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