رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های اداره کل حفاظت محیط زیست فارس از ثبت دو کلنی جوجه‌آوری فلامینگوی بزرگ در تالاب‌های بختگان و مهارلو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید حسن طباطبایی گفت: بر اساس پایش‌های میدانی انجام‌شده از ابتدای فصل بهار در تالاب‌های استان، دو کلنی جوجه‌آوری فلامینگوی بزرگ در تالاب‌های بختگان و مهارلو شناسایی و ثبت شد.

او افزود: این پایش‌ها با هدف بررسی وضعیت زیستگاه‌های تالابی و وضعیت پرندگان جوجه آور انجام شده و نتایج حاصل از آن، اطلاعات ارزشمندی را برای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی در اختیار کارشناسان قرار می‌دهد.

طباطبایی با اشاره به ادامه روند پایش‌ها در این مناطق اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت کلنی‌های جوجه‌آوری به صورت مستمر توسط کارشناسان و محیط‌بانان رصد می‌شود تا تغییرات جمعیتی و شرایط زیستگاه مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های محیط زیست فارس ادامه داد:به رغم شرایط اقلیمی و خشکیدگی تالاب ها، که مسلما در موفقیت جوجه آوری پرندگان اثر گذار خواهد بود؛ انتظار می‌رود بخشی از پرندگان نابالغ موجود در این کلنی‌ها تا حدود یک ماه آینده آماده پرواز باشند.

تالاب‌های بختگان و مهارلو از زیستگاه‌های مهم پرندگان آبزی و کنارآبزی در استان فارس محسوب می‌شوند و هر ساله میزبان جمعیت قابل توجهی از این گونه‌ها هستند.

ثبت کلنی‌های جوجه‌آوری فلامینگوی بزرگ در تالاب‌های بختگان و مهارلو

ثبت کلنی‌های جوجه‌آوری فلامینگوی بزرگ در تالاب‌های بختگان و مهارلو

منبع: محیط زیست فارس

برچسب ها: کلنی ، جوجه آوری فلامینگوها ، تالاب بختگان فارس ، محیط زیست فارس ، مهارلو
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