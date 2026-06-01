اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: امروز و فردا در گستره استان تهران در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید تا خیلی شدید با احتمال طوفان گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

امروز و فردا (۱۱ و ۱۲ خردادماه) در گستره استان تهران در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید تا خیلی شدید با احتمال طوفان گرد و خاک و گاهی با کاهش کیفیت هوا و دید به‌ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر و شب در بخش‌های جنوبی غربی و مرکزی مورد انتظار است همچنین در دامنه‌ها و ارتفاعات به‌ویژه در ارتفاعات بالادست گاهی رشد ابر و رگبار پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۱۲ خردادماه) صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش باد از بعد از ظهر وزش باد شدید گاهی گرد و خاک با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۱۳ خردادماه) صاف در بعضی ساعت‌ها افزایش باد گاهی گرد و خاک در شب قسمتی ابری با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: هواشناسی ، آب و هوای تهران
خبرهای مرتبط
ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های چالوس و هراز/ مه گرفتگی و بارش باران در ۱۹ استان
آغاز طرح سراسری ترافیک نوروز ۱۴۰۵ از ۲۵ اسفند
بارش برف و باران در ۵ استان/ آماده‌باش پلیس راهور همزمان با ترافیک نیمه‌سنگین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اعتبار دومین مرحله خرید کارت امید مادر در بستر کالابرگ الکترونیکی شارژ شد
کشف بیش از ۱۰۰ هزار تخم‌مرغ فاسد در انبار غیرمجاز در روستایی در ری
حکم قصاص قاتل شهید سرگرد محمدجواد بخشیان اجرا شد
توضیحات سازمان تأمین اجتماعی در پی انتشار خبر برداشت ۴۵ همت از حساب سازمان
کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی توسط مرزبانان
تغییر ساعت فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در روز ۱۴ و ۱۵ خرداد
محدودیت خدمات مراسم یادبود در بهشت زهرا (س) در ۱۴ خرداد
آزادی ۴۴۰ زندانی در فاصله عید قربان تا عید غدیر
بیانیه ستاد حقوق‌بشر در محکومیت سکوت جامعه جهانی در قبال کشته شدن کودکان
۸۲ درصد نقاط حادثه‌خیز در تهران اصلاح شد
آخرین اخبار
زمان شارژ کالابرگ خرداد اعلام شد
جزئیات برنامه‌های ‌‌مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) و مهمانی غدیر
جنگ بزرگ‌ترین تهدید علیه حقوق کارگران جهان است
توضیحات سازمان تأمین اجتماعی در پی انتشار خبر برداشت ۴۵ همت از حساب سازمان
۸۲ درصد نقاط حادثه‌خیز در تهران اصلاح شد
ستاد حقوق بشر حمله به ناوگان جهانی صمود را محکوم کرد
پایان محدودیت تردد در جاده چالوس و آزاد راه تهران - شمال از ساعت ۱۷ امروز
تغییر ساعت فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در روز ۱۴ و ۱۵ خرداد
سازمان بازرسی به مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر هشدار داد
محدودیت خدمات مراسم یادبود در بهشت زهرا (س) در ۱۴ خرداد
بیانیه ستاد حقوق‌بشر در محکومیت سکوت جامعه جهانی در قبال کشته شدن کودکان
سازمان عقیدتی سیاسی فراجا: غدیر، نماد پیوند دین و سیاست است
حکم قصاص قاتل شهید سرگرد محمدجواد بخشیان اجرا شد
آزادی ۴۴۰ زندانی در فاصله عید قربان تا عید غدیر
کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی توسط مرزبانان
حمله به مناطق حفاظت‌شده ایران جنایت زیست‌محیطی جبران‌ناپذیر است
تمهیدات شهرداری منطقه ۱۹ برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)
جاده چالوس یک‌طرفه شد
کشف بیش از ۱۰۰ هزار تخم‌مرغ فاسد در انبار غیرمجاز در روستایی در ری
اعتبار دومین مرحله خرید کارت امید مادر در بستر کالابرگ الکترونیکی شارژ شد
اعمال قانون بیش از ۳۸۲ هزار فقره تخلف ساکن در پایتخت از ابتدای سال تاکنون
تازه‌ترین آمار بازگشت حجاج ایرانی به کشور
بخشش زن زندانی بعد از ۱۷ سال حبس
رئیس قوه قضاییه: باید تکلیف خود را با بخش خصوصی مشخص کنیم
شناسایی و برخورد قاطع با ۱۲ هنجارشکن فضای مجازی
پرونده سارقان زن روی میز پلیس آگاهی/ انهدام شبکه سازمان‌یافته سرقت تلفن همراه در غرب کشور
غدیر در خیابان انقلاب؛ از نقالی و سرود تا مواکب اطعام
خدمات‌رسانی اتوبوسرانی تهران در مراسم ارتحال امام (ره)
انفجار نیسان در جایگاه CNG بزرگراه یاسینی؛ دو نفر مصدوم شدند
ترافیک سنگین در چالوس و محور‌های منتهی به تهران/ بارش باران در جاده‌های شمالی