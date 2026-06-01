اعتراضات گسترده در کنیا به طرح آمریکا برای احداث مرکز قرنطینه ابولا + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - صدها نفر از ساکنان شهر نانیوکی در کنیا در اعتراض به طرح مورد حمایت آمریکا برای احداث یک مرکز قرنطینه بیماری ابولا، به خیابان‌ها آمدند و با مسدود کردن جاده‌ها شعار «نه به قرنطینه ابولا در نانیوکی» سر دادند.

این در حالی است که دادگاه عالی کنیا پیش‌تر اجرای این پروژه را متوقف کرده بود، اما وزارت بهداشت این کشور اعلام کرده که قصد دارد به حکم دادگاه اعتراض کرده و روند اجرای طرح را پیگیری کند.

منتقدان نگران پیامدهای احتمالی این مرکز برای سلامت و امنیت منطقه هستند.