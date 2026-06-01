باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - دهقان، سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور، از آماده‌باش کامل فرودگاه‌ها برای استقبال از زائران خانه خدا خبر داد و اعلام کرد: «ترمینال‌های ویژه‌ای برای حجاج در نظر گرفته شده و تمامی تلاش خود را به کار خواهیم بست تا پروازهای حج در اولویت ترافیک هوایی کشور و فرودگاه‌ها قرار گیرد.»

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌های تسهیلاتی در فرودگاه‌ها با حضور مدیران مربوطه، افزود: «تمامی امکانات لازم برای رفاه حجاج در ترمینال‌ها فراهم شده است تا ورود این عزیزان به کشور با سهولت و آرامش صورت پذیرد. همچنین، فضایی مناسب برای استقبال‌کنندگان در نظر گرفته شده تا بتوانند بدون دغدغه به استقبال بازگشتگان بشتابند.»

دهقان در پایان خاطرنشان کرد: «عملیات بازگشت حجاج به کشور به مدت ۱۱ روز ادامه خواهد داشت.»

این اقدامات با هدف تکریم و تسهیل امور زائران بیت‌الله الحرام و با همکاری تمامی بخش‌های مرتبط در حال انجام است.