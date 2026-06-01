فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری فردی در این شهرستان خبر داد که برادر خود را با سنگ به قتل رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهارکرد: روز دهم خردادماه از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ کشف جسدی ۴۳ ساله در یکی از محله‌های شهرستان شیراز به پلیس اعلام شد و بلافاصله ماموران کلانتری ۲۷ گلستان به محل اعزام شدند.

او افزود: در بررسی اولیه و تحقیق از اهالی محل و خانواده متوفی، مشخص شد که مردی ۵۰ ساله بر سر اختلاف خانوادگی با برادر خود مشاجره و سپس با جسم سخت (سنگ) او را به قتل می‌رساند.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: ماموران پلیس تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی موفق شدند قاتل را شناسایی و دستگیر کنند و به مقر پلیس انتقال دهند.

سرهنگ زراعتیان به شهروندان توصیه کرد: در اختلافات فی مابین به مراجع قانونی مراجعه و با سعه صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبران ناپذیر برای خانواده‌ها به دنبال دارد، جلوگیری کنند.

منبع: پلیس فارس