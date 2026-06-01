باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب سلیمانی در دیدار با خانواده شهید محسن برکان با بیان اینکه حضور خانواده‌های شهدا برای جامعه یک موهبت بزرگ است، اظهار کرد: گاهی انسان به واسطه عنایات خاص الهی و آنچه در خواب و بیداری می‌بیند، تردیدهایش زائل شده و باوری صدچندان به حضور حقیقی شهدا پیدا می‌کند. بی‌تردید روح بلند شهید محسن برکان حاضر و ناظر بر اعمال ماست و نگاه پدرانه و برادرانه او همواره پشتیبان این خانواده معزز خواهد بود.

وی گفت: دشمنان برای تغییر نظام و ضربه زدن به انقلاب اسلامی، برنامه‌ریزی‌های کلان و طولانی‌مدتی داشتند، اما مهندسی فکری و سیاسی دنیا با ایستادگی، مقاومت و حضور مردم ایران به رهبری امام قائد شهیدمان به‌هم ریخت.

سلیمانی با تأکید بر اینکه عزت و جایگاه امروز ایران اسلامی در جهان، به برکت خون شهدای عزیز است، تصریح کرد: در حالی که دنیای استکبار به دنبال تجزیه ایران بود، ایثارگری‌ها و شهادت «محسن‌ها» و دانشمندان ما بود که سدی محکم در برابر این توطئه‌ها ساخت. نگاه جهانیان به جمهوری اسلامی امروز متفاوت و عزتمندانه شده است و این نتیجه ایستادگی و حضور مردم و جان‌فشانی فرزندان این مرز و بوم است.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امورایثارگران در پایان با بیان اینکه فراق شهدا سخت است، اما این شهادت‌ها عزت و نجابت را به نظام اسلامی هدیه داده است، خاطرنشان کرد: ما با افتخار، عزت و سربلندی سرمان را بالا می‌گیریم و در محضر خانواده‌های شهدا عرض می‌کنیم که ایثارگری‌های شهدایی، چون «محسن برکان» موجب اقتدار و افتخار ابدی ایران اسلامی است.

در ادامه این دیدار که حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور و طاهره تبیرئی، سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران حضور داشتند، حجت‌الاسلام محمودی ضمن تجلیل از روحیه جهادی و اخلاص شهید برکان، بر تداوم مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد و یاد و خاطره این شهید سرافراز را گرامی داشت.

گفتنی است، شهید محسن برکان، از نیرو‌های مخلص و فعال گروه‌های جهادی بود که سال‌ها با دلسوزی در مناطق محروم به خدمت‌رسانی پرداخت و سرانجام در دی‌ماه سال گذشته به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سلیمانی همچنین در دیدار با خانواده شهید ابراهیم کاشی اظهار کرد: این شهید عزیز را زیارت کرده بودم و از نزدیک با روحیاتش آشنا بودم. شهید ابراهیم اخلاق و نگاه عجیبی به موضوعات مختلف داشت؛ نگاهش، نگاهِ سطحی و روزمره نبود، عمیق بود، مسئولانه بود و از جنس دغدغه برای مردم و انقلاب.

وی با بیان اینکه شهید کاشی در مجموعه سپاه مشغول خدمت بوده است، افزود: آخرین باری که شهید را دیدم، بعد‌ها تازه متوجه برخی حالات عجیب و معنوی او شدم. واقعیت این است که آن زمان به ذهنم نمی‌رسید که این عزیز در جنگ رمضان به شهادت برسد؛ اما امروز وقتی آن حالات را مرور می‌کنم، می‌بینم شهدا گاهی نشانه‌هایی دارند که اهل دل آن را می‌فهمند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: همزمان، دو محل کاری که این شهید عزیز در آن خدمت می‌کرد نیز مورد تهاجم دشمن قرار گرفت؛ اینها نشان می‌دهد شهید، صرفاً یک نیروی اداری یا سازمانی نبود؛ او یک عنصر اثرگذار، یک انسانِ مسئولیت‌پذیر و یک نیروی قابل اتکا در میدان خدمت بود.

سلیمانی با تأکید بر اخلاص و پاکی شهید کاشی تصریح کرد: شهید ابراهیم صفای درونی داشت، بی‌ریا بود و یک دلِ پاک با خودش حمل می‌کرد. آدم‌هایی از این جنس، حتی وقتی حرف نمی‌زنند هم اثر می‌گذارند؛ حضورشان آرامش می‌آورد و رفتارشان تربیت می‌کند.

وی با بیان اینکه این دیدار برای او معنای ویژه‌ای داشته است، گفت: من نمی‌دانستم امروز قرار است به منزل شهید ابراهیم بیاییم و واقعاً مورد توجه و تأثر قرار گرفتم. دیدار با خانواده شهدا، یادآور این حقیقت است که شهدا زنده‌اند و خانواده شهدا هم ستون‌های صبر و ایمان این سرزمین هستند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امورایثارگران افزود: شهدا برای ما فقط خاطره نیستند؛ شهدا یک مکتب‌اند، یک سبک زندگی‌اند. هر جا خانواده‌ها به این مکتب نزدیک‌تر شده‌اند، آرامش، استقامت و معنویت هم بیشتر شده است.

سلیمانی ضمن قدردانی از صبر و استقامت خانواده شهید کاشی، بر تداوم رویکرد تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران در بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد و گفت: امیدواریم خداوند متعال روح بلند شهید ابراهیم کاشی را با اولیای الهی و شهدای کربلا محشور کند و به خانواده معزز ایشان اجر صابران عنایت فرماید. ما نیز خود را موظف می‌دانیم که راه شهدا را با خدمت صادقانه و کار فرهنگیِ ریشه‌دار ادامه دهیم.

منبع:، بنیاد شهید