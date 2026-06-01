جشنواره گل و گلاب در گلپایگان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u06af\u0644 \u0648 \u06af\u0644\u0627\u0628\u060c \u06f4\u06f0 \u063a\u0631\u0641\u0647 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639 \u062f\u0633\u062a\u06cc\u060c \u06af\u0644\u0627\u0628 \u0648 \u0639\u0631\u0642\u06cc\u062c\u0627\u062a \u06af\u0644\u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0631\u0636 \u062f\u06cc\u062f \u0639\u0645\u0648\u0645 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n