باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جشنواره گل و گلاب در گلپایگان + فیلم

جشنواره گل و گلاب در گلپایگان با هدف توسعه صنعت گردشگری برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جشنواره گل و گلاب، ۴۰ غرفه محصولات صنایع دستی، گلاب و عرقیجات گلپایگان در معرض دید عموم قرار گرفته است.

 

مطالب مرتبط
جشنواره گل و گلاب در گلپایگان + فیلم
young journalists club

قمصر، شهر گل و گلاب + فیلم

جشنواره گل و گلاب در گلپایگان + فیلم
young journalists club

مراحل سنتی گلاب گیری + فیلم

جشنواره گل و گلاب در گلپایگان + فیلم
young journalists club

آموزش گلاب گیری + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
۲۵۸۳

حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم
۱۴۴۱

حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۱۲۷۳

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم
۱۲۳۳

شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم
۷۷۷

اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha