باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده مردم کازرون و کوهچنار با همراهی زین العابدین نیک‌مرام فرماندار کازرون، با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس دیدار و در خصوص راهکار‌های تسریع در اجرا و تکمیل پروژه‌های تامین آب آن شهرستان‌ها گفت‌و‌گو کردند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس در این جلسه، گفت: سد نرگسی حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طی سال‌های اخیر علی‌رغم همه موانع و مشکلات کار متوقف نشده است.

سیاوش بدری با قدردانی از همکاری فرماندار کازرون برای اجرای برنامه تملک اراضی حریم و بسر سد نرگسی، گفت: بخشی از کار این پروژه باقی‌مانده است که امیدواریم با تامین اعتبارات مورد نیاز، در سریع‌ترین زمان ممکن اجرا و تکمیل شود.

بدری با اشاره به اهمیت سد نرگسی ابراز امیدواری کرد در آینده‌ای نزدیک توسط یکی از مفامات ملی بطور رسمی افتتاح شود.

نماینده مردم شهرستان‌های کازرون و کوهچنار نیز در این جلسه، یکی از اولویت‌های خود را پیگیری تامین اعتبارات لازم برای اجرا و تکمیل پروژه‌های آبی حوزه انتخابی خود دانست.

غلامرضا دهقان‌ناصرآبادی با اشاره به اقدامات اجرایی شده در راستای تامین آب پایدار بخش‌های مختلف در شهرستان‌های کازرون و کوهچنار، از اجرای پروژه‌های زیرساختی در این زمینه قدردانی کرد.

زین‌العابدین نیک‌مرام، فرماندار شهرستان کازرون نیز در بخشی از این جلسه، اقدامات عمرانی اجرا شده زیرساختی حوزه آب در این شهرستان طی سال‌های اخیر را قابل تقدیر دانست.

منبع: آب منطقه‌ای فارس