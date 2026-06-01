مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران از اجرای چهار عملیات انشعاب‌گیری گرم (هات‌تپ) در استان گلستان با هدف ارتقای پایداری شبکه گاز شمال کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محی‌الدین مفخمی گفت: چهار عملیات انشعاب‌گیری گرم در مرکز بهره‌برداری خطوط لوله منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران با موفقیت پایان یافت و از این طریق، زمینه افزایش پایداری شبکه و ارتقای انعطاف عملیاتی در خطوط لوله فراهم شد.

وی با بیان اینکه این عملیات برای گازرسانی در مواقع ضروری اجرا شده است، افزود: پس از درخواست مراکز بهره‌برداری خطوط لوله برای تقویت پایداری شبکه و افزایش انعطاف عملیاتی، طراحی انشعاب‌های جدید ازسوی واحد مهندسی در دستور کار قرار گرفت.

مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران تأکید کرد: عملیات انشعاب‌گیری گرم با همکاری مناطق ۴ و ۹ عملیات انتقال گاز، هماهنگی دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران و با رعایت کامل دستورعمل‌های ایمنی، بدون قطعی گاز و براساس زمان‌بندی ازپیش برنامه‌ریزی‌شده اجرا شد.

مفخمی با قدردانی از تلاش کارکنان این مناطق تصریح کرد: اجرای موفق این پروژه‌ها، نتیجه هم‌افزایی واحد‌های عملیاتی و فنی در مسیر حفظ پایداری شبکه انتقال گاز و تداوم خدمت‌رسانی ایمن و پایدار است.

منبع: شرکت ملی گاز ایران

برچسب ها: شبکه گاز ، شرکت ملی گاز ایران
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