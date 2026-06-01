نخست وزیر مجارستان اعلام کرد که دولتش قانون اساسی را اصلاح خواهد کرد تا در صورت عدم استعفای رئیس جمهور، او را برکنار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پیتر ماگیار، نخست وزیر مجارستان روز دوشنبه اعلام کرد که دولتش قانون اساسی را اصلاح خواهد کرد تا در صورت عدم استعفای رئیس جمهور، تاماس سولیوک، او را برکنار کند.

ماگيار در یک نشست خبری گفت که این تصمیم را به رئیس جمهور اطلاع داده است.

او تأکید کرد: «جمهوری مجارستان نه متعلق به تاماس سولیوک است و نه به [نخست وزیر سابق] ویکتور اوربان؛ این جمهوری نه به یک حزب واحد و نه به یک نظام سیاسی واحد تعلق دارد.»

او سولیوک را «عروسک خیمه شب بازی» اوربان خواند.

نخست وزیر مجارستان پیش از این ۳۱ مه را به عنوان مهلت استعفای سولیوک تعیین کرده بود، اما رئیس جمهور گفت که استعفا نخواهد داد و قول داد که با دولت جدید همکاری کند و از قانون لازم برای آزادسازی بودجه اتحادیه اروپا حمایت کند.

منبع: آناتولى