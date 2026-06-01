فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری فردی خبر داد که تحت عنوان خرید طلا اقدام به کلاهبرداری می‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت اظهار کرد: یکی از شهروندان از طریق یک سایت، قصد فروش یک عدد گردنبند طلا داشته و فردی ناشناس با او تماس و پس از پرداخت وجه، گردنبند را تحویل می‌گیرد.

او افزود: پس از چند روز از طریق پلیس فتا یکی از استان‌های غربی حساب فرد فروشنده مسدود شده و پس از پیگیری متوجه می‌شود که فرد خریدار از کلاهبرداران حرفه‌ای بوده و از حساب افراد دیگر برداشت غیرمجاز و به حساب او واریز کرده است.

فرمانده انتظامی مرودشت ادامه داد: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی موفق شدند متهم را شناسایی و او را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ مردانی ادامه داد: این کلاهبرداران به عنوان خریدار واقعی با فروشندگان تماس گرفته و پس از جلب اعتماد، در محل ملاقات حاضر می‌شوند و طلا را تحویل می‌گیرند؛ سپس مبلغ خرید را از طریق حساب‌های سرقتی یا وجوه حاصل از فیشینگ به حساب فروشنده واریز می‌کنند؛ اما پس از مدتی، با مشخص شدن منشأ غیرقانونی پول، حساب فروشنده توسط پلیس و مرجع قضایی مسدود می‌شود و فرد مال‌باخته علاوه بر از دست دادن طلا، گرفتار مشکلات قضایی و مالی می‌شود.

رئیس پلیس شهرستان مرودشت به شهروندان توصیه کرد قبل از تحویل طلا، حتماً هویت خریدار را با رویت کارت ملی یا مدارک معتبر احراز کنند و معاملات طلا را در مکان‌های امن و در واحد‌های صنفی معتبر انجام دهند، از دریافت وجه از طریق حساب‌های ناشناس، رسید‌های غیرقابل استعلام یا لینک‌های پرداخت مشکوک خودداری کنند.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: دستگیری کلاهبردار ، کلاهبردار حرفه ای
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