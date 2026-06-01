اردوی مشترک تیم‌های ملی والیبال ساحلی بزرگسالان و زیر ۱۸ سال که از ۳۰ اردیبهشت در رامسر آغاز شده بود، با هدف آمادگی برای حضور در تور‌های آسیایی و جهانی چین، هلند و ترکیه به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی والیبال ساحلی بزرگسالان و زیر ۱۸ سال کشور که از ۳۰ اردیبهشت به میزبانی رامسر آغاز شده بود، روز یکشنبه دهم خرداد به پایان رسید تا ملی پوشان ادامه تمرینات خود را در تهران پیگیری کنند.

عباس پورعسگری، علیرضا آقاجانی، امیرعلی قلعه نوی، حبیب اکبرزاده، مرتضی کردیان و پویا قصابیان بازیکنان تیم ملی بزرگسالان بودند که تمرینات خود را زیر نظر رحمان رئوفی به عنوان مربی و نیما نیک نام به عنوان آنالیزور پیگیری کردند.

تیم‌های ملی والیبال ساحلی بزرگسالان خود را برای حضور شایسته در تور آزاد آسیایی چین و تور جهانی فیوچرز هانگژو چین آماده می‌کند که از ۲۵ خرداد شروع می‌شود.

امین وکیلی، امیررضا جمشیدی، اسماعیل نیازمحمدی و وهاب اونق نیز بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی زیر ۱۸ سال ساحلی بودند که تمرینات خود را زیر نظر صابر هوشمند (مربی)، علی نصیری (آنالیزور) و اسماعیل لطیف زاده (سرپرست اردو) برگزار کردند.

تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال هم در مسابقات جهانی هلند شرکت می‌کند که از ۱۷ الی ۲۱ تیرماه برگزار خواهد شد. این تیم با حمایت و دستور ویژه سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال قبل از مسابقات جهانی برای آماده سازی بهتر و کسب تجربه بیشتر در مسابقات تور جهانی فیوچرز بالکسیر ترکیه (۴ الی ۷ تیرماه) شرکت می‌کند.

برچسب ها: والیبال ساحلی ، تیم ملی والیبال ساحلی
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