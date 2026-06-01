رئیس‌جمهوری در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان در رقابت‌های آسیایی ویتنام را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام مسعود پزشکیان به شرح زیر است:

«درخشش امیدآفرین نوجوانان کشورمان در رقابت‌های کشتی آزاد آسیا در ویتنام و کسب عنوان قهرمانی این مسابقات، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشور افزود.

این موفقیت که در تداوم قهرمانی نوجوانان کشورمان در رقابت‌های کشتی فرنگی آسیا رقم خورد، نشان داد نسل آینده‌ساز این سرزمین، برای افتخارآفرینی در عرصه‌های مختلف ورزشی و اعتلای نام ایران اسلامی همواره آمادگی و شایستگی دارند.

اینجانب ضمن تبریک این پیروزی به ملت بزرگ ایران، از همت بلند ورزشکاران عزیز، حمایت و همراهی خانواده‌های گرامی آنان و تلاش‌های مربیان و کادر فنی که با تعهد و امید، زمینه شکوفایی استعداد‌های فرزندان این مرز و بوم را فراهم ساخته‌اند، قدردانی کرده و از خداوند متعال، توفیق روزافزون، سلامتی و سربلندی همه جوانان ایران اسلامی را مسئلت دارم.»

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، تیم ملی کشتی نوجوانان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
چرا دولت به دنبال رفع مشکلات بازنشستگان نیست
چرا مجلس به دنبال رفع مشکلات بازنشستگان نیست
امروز دوشنبه 11 خرداد ماه سال 1405 هست که فیش حقوق اردیبهشت ماه سال 1405 را هم صدور نشده است ولی متأسفانه هیچ خبری صدور احکام متناسب سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیست چرا؟
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