باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز ۱۱ خرداد شاخص کل بورس با افزایش ۶۳ هزار و ۶۵۷ واحد در سطح ۴ میلیون و ۳۰۰ واحدی قرار گرفت. فملی، شپنا و وبملت سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، چاپ، اروند و فملی سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۱۸ هزار و ۵۶۸ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه بانکها بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۴ هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فراورده نفتی و فلزات اساسی در رتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
وبملت، یاقوت و فیروزا بیشترین ارزش معامله و نمادهای وبملت، خودرو و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.