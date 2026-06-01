باشگاه خبرنگاران جوان - الله‌نظر شه‌بخش در سفر به شهرستان مرزی میرجاوه و در بازدید از شرکت تعاونی زرین‌دوخت سرحد اظهار کرد: فراهم شدن بستر تجارت مرزی، مسیر توسعه بازار محصولات و تقویت فعالیت تعاونی‌ها را هموارتر کرده است.

وی تاکید کرد: با رویکرد ویژه دولت به سیستان و بلوچستان و تسهیل صادرات و واردات از مسیر مرزها، تعاونی‌های صادرات‌محور می‌توانند نقش پررنگ‌تری در رونق تولید و بهبود معیشت مردم مناطق مرزی داشته باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین حمایتی افزود: تعاونی‌های مرزنشین با بهره‌گیری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ و سهمیه ارزی ۹۰۰ دلاری برای هر عضو، توان آن را دارند که به پیشران معیشت خانوارها و پایداری اشتغال در مناطق مرزی تبدیل شوند.

وی همچنین از پیگیری دریافت تسهیلات در قالب پشتیبان برای توسعه کارگاه خبر داد و گفت: در حوزه تولیدات صنایع دستی این تعاونی نیز حمایت از بازاریابی و صادرات برای گسترش بازار هدف دنبال می‌شود.

شه‌بخش تاکید کرد: فعال‌سازی ظرفیت تعاونی‌های مرزی، علاوه بر تقویت اشتغال، می‌تواند به افزایش مبادلات قانونی و بهره‌برداری بهتر از توان اقتصادی سیستان و بلوچستان کمک کند.

منبع تعاون کار و رفاه اجتماعی استان