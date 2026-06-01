باشگاه خبرنگاران جوان - رحیم جدگال ضمن قدردانی از خدمات و اقدامات نظام جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان، بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیتها و نیازهای سواحل مَکُران تأکید کرد و گفت: چابهار بهعنوان قلب توسعه این سواحل، از ظرفیتهای مهم اقتصادی، تجاری و دریامحور کشور برخوردار بوده، اما مشکلات حوزه درمان، کاهش سهمیه سوخت و تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه از مهمترین مطالبهای مردم منطقه بهشمار میرود و نیازمند توجه ویژه مسئولان ملی است.
وی بیان کرد: سواحل مکران از مهمترین مناطق راهبردی کشور بهشمار میرود و توسعه زیرساختها، ارتقای خدمات عمومی و توجه به مطالبه مردم در این منطقه میتواند نقش مؤثری در تحقق سیاستهای کلان توسعه دریامحور ایفا کند.
رئیس شورای اسلامی شهرستان چابهار با اشاره به برخی مطالبههای مردمی، خواستار بازنگری در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، متناسب با شرایط سیستان و بلوچستان شد و افزود: شرایط ویژه این استان، ضرورت توجه به برخی ملاحظات و بازبینی در شیوه اجرای برخی قوانین را بیش از پیش آشکار کرده است.
وی همچنین وضعیت خدمات درمانی و بیمارستانی چابهار را یکی از مهمترین دغدغههای مردم عنوان کرد و گفت: با وجود افزایش جمعیت، گسترش محدوده خدماترسانی و مراجعات گسترده شهروندان از شهرستانهای مختلف جنوب سیستان و بلوچستان، زیرساختهای درمانی موجود پاسخگوی نیازهای منطقه نیست.
جدگال ادامه داد: مردم چابهار سالهاست خواستار توسعه امکانات بیمارستانی و تکمیل بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی، افزایش تجهیزات تخصصی و رفع کمبودهای حوزه سلامت هستند و انتظار دارند این مطالبهها با نگاه ویژه مسئولان کشوری دنبال شود.
وی کاهش سهمیه سوخت در سیستان و بلوچستان و شهرستان را از دیگر مشکلات مطرحشده از سوی شهروندان دانست و اظهار کرد: رسیدگی به وضعیت افراد فاقد شناسنامه در این استان ضرورت دارد، تعیین تکلیف این افراد، علاوه بر رفع بسیاری از مشکلات اجتماعی، زمینه بهرهمندی آنان از حقوق شهروندی و خدمات عمومی را فراهم خواهد کرد.
رئیس شورای اسلامی شهرستان چابهار خواستار توجه ویژه مسئولان به مطالبه مردم چابهار شد و ابراز امیدواری کرد که با بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و منطقهای، روند توسعه و آبادانی سواحل مَکُران شتاب بیشتری گیرد.
منبع شورای شهر چابهار