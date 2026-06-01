باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که روسیه اقدامات بیشتری را برای محافظت از کشتیهای باری خود در آبهای بینالمللی انجام خواهد داد.
پسکوف در گفتوگو با مطبوعات خاطرنشان کرد که مسکو «تجربه منفی که داشته است» را در ایجاد چنین اقداماتی در نظر خواهد گرفت. او همچنین توقیف یک نفتکش روسی توسط فرانسه را «غیرقانونی» و «دزدی دریایی» توصیف کرد.
اظهارات پسکوف پس از توقیف یک نفتکش روسی توسط فرانسه در اقیانوس اطلس مطرح شد و تأکید کرد که «دور زدن تحریمهای بینالمللی، نقض قانون دریا و تأمین مالی جنگی که روسیه بیش از ۴ سال است علیه اوکراین به راه انداخته است، برای کشتیها غیرقابل قبول است.»
منبع: بريكينگ نيوز