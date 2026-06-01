باشگاه خبرنگاران جوان - حضور مقامات اسرائیلی با جلیقه‌های ضد گلوله در مراسم رژه اسرائیل در شهر نیویورک که به شکل سنتی خواستگاه لابی صهیونیسم در ایالات متحده است، بحث در خصوص افزایش بی‌سابقه نفرت جهانی از اسرائیل را دوباره مطرح کرده است. حتی آمریکا هم برای آنها امن نیست.

پس از ۶ دهه برگزاری مراسم رژه روز اسرائیل در شهر نیویورک که هرسال با حضور برخی از چهره‌ها و مقامات آمریکایی و اسرائیلی انجام می‌شود، خبرگزاری واللا از صدور دستورالعمل‌های «غیر معمول» و «کم سابقه» برای مقامات حاضر این رژیم در رژه روز اسرائیل خبر داده است. این پایگاه خبری صهیونیستی نوشته است: «طبق خبر‌های رسیده، مقامات اسرائیلی حاضر در رژه روز اسرائیل دستور گرفته‌اند که در هنگام اجرای مراسم در خیابان پنجم منهتن نیویورک، به جلیقه‌های ضد گلوله مجهز شوند.»

«امیر اوهانا» رئیس کنست، «بتسلئیل اسموتریچ»، «اوفیر سوفر»، «اسحاق واسرلوف» و «آمیخای الیاهو»، وزرای کابینه نتانیاهو و همچنین «اوفیر آکونیس» کنسول کل اسرائیل در نیویورک، از جمله مقامات صهیونیست حاضر در این مراسم هستند. صرف نظر از آنکه برخی از این مقامات مانند اسموتریچ و واسرلوف به عنوان تندرو‌های کابینه نتانیاهو تبدیل به چهره‌های منفور بین المللی شده‌اند، واللا نیز اعراف می‌کند که چنین دستورالعملی منعکس کننده ارزیابی مقامات امنیتی نسبت به افزایش شدید حوادث مرتبط با نفرت از اسرائیل در ایالات متحده است.

افزایش ۴۰۰ درصدی تنفر از اسرائیل

اسرائیل که در طول سه سال گذشته با نسل کشی در غزه و سپس جنگ افروزی‌های ناتمام در سراسر خاورمیانه، رکورد‌های بسیاری را در ایجاد تنفر نسبت به خود جابه‌جا کرده است، در یکی از جدیدترین موارد و با رفتار مشمئز کننده ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل با اعضای بازداشت شده کاروان صمود، به شدت مورد انتقاد و انزجار جهانیان قرار گرفته است. در همین خصوص رسانه‌های عبری گزارش دادند که انتشار ویدیوی بن گویر در شکنجه فعالان ناوگان صمود منجر به افزایش شدید گفتمان منفی جهانی نسبت به اسرائیل شده است؛ به طوری که گفتمان منفی جهانی نسبت به اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی در جهان بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

طبق تحلیل منابع عبری، این رویداد از نظر تأثیر آن در جهان «استثنایی» توصیف شد و به تصویر اسرائیل در سطح جهانی که بعد از جنگ غزه کاملا مخدوش شده بود، آسیب جدی وارد کرد. اگر تنها دو هفته اخیر را در نظر بگیریم، رفتار مشمئز کننده با اعضای ناوگان صمود شامل شهروندانی از کشور‌های مختلف در کنار اعلام قرار گرفتن نام اسرائیل در فهرست سیاه «خشونت جنسی مرتبط با درگیری» توسط سازمان ملل متحده، به شدت نفرت از اسرائیل را افزایش داده است.

این امر در حالی است که بیش از دو سال نسل‌کشی در غزه تاثیر بسیار عمیقی در افکار عمومی جهان گذاشته که طبق اعتراف منابع عبری می‌تواند تا نسل‌ها ادامه داشته باشد.

انزجار از اسرائیل در قلب آمریکا

در حالی که نظرسنجی موسسه پژوهشی پیو نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی، نظرات منفی نسبت به اسرائیل حتی در بین جمهوری‌خواهان افزایش قابل توجهی داشته است (از ۲۷ درصد به ۳۷ درصد رسیده)، نیویورک تایمز به تازگی گزارش جامع‌تری از وضعیت اسرائیل در بین دموکرات‌ها منتشر کرده است. این نشریه آمریکایی می‌نویسد: «نزدیک به سه‌چهارم رأی‌دهندگان آمریکاییِ همسو با حزب دموکرات، با کمک نظامی به اسرائیل مخالف هستند؛ این رقم نسبت به ۴۵ درصد سه سال پیش افزایش قابل توجهی یافته است.»

در همین خصوص گزارش نشریه پولیتیکو نیز از وجود شکاف نسلی قابل‌توجه در میان جمهوری خواهان و طرفداران جنبش ماگا (آمریکا را دوباره قدرتمند کنیم) خبر می‌دهد. بر اساس داده‌های این نشریه تقریباً نیمی از رأی‌دهندگان ترامپ زیر ۳۵ سال معتقدند آمریکا باید از اسرائیل فاصله بگیرد، در حالی که این دیدگاه میان رأی‌دهندگان بالای ۵۵ سال کمتر است.

در روز‌های گذشته و پس از انتشار گزارش‌هایی از اعتراض به گردشگران اسرائیلی در نقاط مختلف جهان، پایگاه خبری عبری زبان بوحل با اشاره به چند گزارش پیرامون اعتراض به اسرائیلی‌ها از اسپانیا تا تایلند نوشته بود: «در جهان کسی اسرائیلی‌ها را دوست ندارد».

منبع: فارس