بخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی فاش کرد که برخلاف ادعا‌های کاخ سفید، حملات ایران به بیش از ۲۰ پایگاه نظامی آمریکا در ۸ کشور منطقه خسارت جدی وارد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارش صادره از بخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی (BBC Verify) با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و ویدئو‌ها فاش کرد که عملیات‌های ایران از زمان آغاز جنگ، به ۲۰ پایگاه نظامی آمریکا آسیب وارد کرده است؛ امری که نشان‌دهنده ابعاد گسترده‌تر این عملیات‌ها در مقایسه با آمار‌های رسمی اعلام‌شده است.

بر اساس این گزارش، ایران از اواخر فوریه گذشته، تاسیسات نظامی کلیدی آمریکا را در ۸ کشور غرب آسیا شامل عربستان، امارات، قطر، کویت، عراق، اردن، بحرین و عمان هدف قرار داده است که این حملات به خسارت‌های میلیون دلاری به سیستم‌های پدافند هوایی پیشرفته، هواپیما‌های سوخت‌رسان و رادار‌های نظامی منجر شده است.

این گزارش همچنین خسارت‌هایی را در پایگاه‌های دیگری مانند «علی السالم» و پادگان «عریفجان» در کویت مستند کرده که شامل تاسیسات لجستیکی، مخازن سوخت، تجهیزات ارتباطی و محل استقرار سربازان می‌شود. علاوه بر این، در میان تجهیزات ارزشمند آسیب‌دیده، ۳ سامانه باتری ضد موشک‌های بالستیک در پایگاه‌های هوایی «الرویس و الصدر» در امارات و پایگاه هوایی «موفق السلطی» در اردن به چشم می‌خورد.

خسارت به سامانه «تاد» و زیان‌های میلیون دلاری

این تحلیل ماهواره‌ای به آسیب دیدن باتری‌های سامانه دفاع موشکی آمریکایی «تاد» (THAAD) در مکان‌های مختلف اشاره دارد. همچنین هواپیما‌های شناسایی و مراقبتی در پایگاه‌های برجسته‌ای مانند پایگاه هوایی «امیر سلطان» در عربستان هدف قرار گرفته‌اند که تصاویر شواهدی از خسارت به این هواپیما‌ها را نشان می‌دهد.

آمریکا تنها ۸ باتری از سامانه تاد را در اختیار دارد که هزینه ساخت هر کدام حدود یک میلیارد دلار است و هر باتری برای راه‌اندازی به یک تیم ۱۰۰ نفره از سربازان نیاز دارد؛ این در حالی است که هزینه هر موشک رهگیر شلیک‌شده از این سامانه حدود ۱۲.۷ میلیون دلار برآورد می‌شود.

یک تحلیلگر از شرکت «MAIAR» یکی از هواپیما‌های آسیب‌دیده را هواپیمای جاسوسی و شناسایی مدل آواکس «E-۳ Sentry» تشخیص داده است؛ رسانه‌های آمریکایی ذکر کرده‌اند که هزینه جایگزینی این هواپیما ممکن است تا ۷۰۰ میلیون دلار برسد.

نابودی دست‌کم ۴۲ فروند جنگنده و پهپاد

طبق این گزارش، تعیین حجم دقیق خسارت‌های واردشده به تاسیسات آمریکایی دشوار است، اما ادعاهای مطرح شده پنتاگون در ماه مه نشان می‌دهد که هزینه کل عملیات «خشم حماسی» (Epic Fury) به ۲۹ میلیارد دلار رسیده است که به احتمال زیاد بخش بزرگی از آن صرف «هزینه‌های تعمیر یا جایگزینی تجهیزات» نابودشده خواهد شد.

این گزارش همچنین دریافت که از زمان فوریه گذشته تاکنون، دست‌کم ۴۲ فروند هواپیما و پهپاد، شامل جنگنده‌های «F-۱۵» و «F-۳۵»، ۲۴ فروند پهپاد از نوع «MQ-۹ ریپر» و هواپیما‌های تهاجمی «A-۱۰» نابود شده یا آسیب دیده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران در مقایسه با تجهیزات بسیار گران‌قیمت ارتش آمریکا، در عملیات‌های خود از پهپاد‌های ارزان‌قیمت با قابلیت جایگزینی آسان استفاده کرده است.

تکامل تاکتیک‌های ایران در طول جنگ

در این گزارش به نقل از کارشناسان آمده است: «تاکتیک‌های ایران در طول جنگ تکامل یافته و از شلیک‌های پرحجم و گسترده موشکی، به سمت حملات دقیق‌تر و هدفمندتر حرکت کرده است.»

در همین رابطه، دکتر «کیلی گریکو» تحلیلگر مرکز تحقیقاتی «استیمسون» اظهار داشت که ضربات ایران از نظر مقیاس «بهبود یافته است»، چرا که ایران به «شلیک‌های کوچک‌تر، اما با دقت هدف‌گیری بالاتر» روی آورده تا ذخایر موشک‌ها و پهپاد‌های خود را برای اهداف مشخص و با ارزش بالا حفظ کند و تمرکز آتش را روی نقاطی بگذارد که «حتی اصابت‌های نزدیک نیز خسارات شدیدی به بار می‌آورند».

در حالی که کاخ سفید بار‌ها ادعا کرده بود «ارتش ایران تقریبا از بین رفته است»، تحلیلگران تاکید دارند خسارت‌های مشاهده‌شده در تاسیسات آمریکایی نشان می‌دهد که «حملات متقابل تهران بسیار دقیق‌تر و فراگیرتر از آن چیزی بوده که مقامات آمریکایی پیش از این به آن اعتراف کرده‌اند.»

منبع: المیادین

برچسب ها: حمله ایران به آمریکا ، جنگ با ایران ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۹:۰۶ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم
۱
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