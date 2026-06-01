شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در اجرای زمین رایگان در اجرای طرح جوانی جمعیت ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خانواده یکی از مهمترین هسته اصلی در جامعه محسوب می‌شود، به همین منظور دولت به منظور تشویق زوجین به افزایش جمعیت مزایایی از جمله زمین، وام و خودرو برای پدران و مادرانی که فرزند جدیدی به دنیا می‌آورند، در نظر گرفت.
اما این روز‌ها شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در اجرای زمین رایگان برای خانواده‌های واجد شرایط خبر داد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام وعرض ادب، ما در سال ۱۴۰۳برای زمین ثبت نام کردیم پرونده ما سبز بود و ملک شخصی نداشتیم الان بعد گذشت دو سال به ما اعلام کردند از ۸ هزار نفر فقط به ۵۰۰ نفر دادیم و هنوز هیچ زمینی تخصیص نداده‌اند. لطفا پیگیری کنید.

 

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برچسب ها: زمین رایگان ، طرح جوانی جمعیت ، سوژه خبری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مریم
۰۰:۴۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
سلام من فرزندسوم ۱۴۰۳هست ،چراخبری ا زمین نشود،آیا واقعابه ماتعلق میگیرد
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