شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در اجرای زمین رایگان در اجرای طرح جوانی جمعیت ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خانواده یکی از مهمترین هسته اصلی در جامعه محسوب می‌شود، به همین منظور دولت به منظور تشویق زوجین به افزایش جمعیت مزایایی از جمله زمین، وام و خودرو برای پدران و مادرانی که فرزند جدیدی به دنیا می‌آورند، در نظر گرفت.

اما این روز‌ها شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در اجرای زمین رایگان برای خانواده‌های واجد شرایط خبر داد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام وعرض ادب، ما در سال ۱۴۰۳برای زمین ثبت نام کردیم پرونده ما سبز بود و ملک شخصی نداشتیم الان بعد گذشت دو سال به ما اعلام کردند از ۸ هزار نفر فقط به ۵۰۰ نفر دادیم و هنوز هیچ زمینی تخصیص نداده‌اند. لطفا پیگیری کنید.