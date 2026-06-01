سازمان اطلاعات فراجا از دستگیری یکی از سرشبکه‌های گروه تروریستی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان اطلاعات فراجا اعلام کرد: یکی از سرشبکه‌های تروریستی فعال در داخل کشور با تشکیل تیم ۶ نفره، در قبال دریافت چندمیلیارد تومان کمک مالی از سوی سازمان تروریستی، اقدام به خرید سلاح و مهمات و ساخت بمب دست ساز کرده بود.

تیم تروریستی مذکور که قصد حمله مسلحانه به مراکز امنیتی، مذهبی، نظامی و مواکب مستقر در میدان‌ها را داشتند، با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطاعات فراجا در یکی از شهر‌های جنوبی کشور دستگیر شدند.
 
 
برچسب ها: بمب دست ساز ، تیم تروریستی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۴ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
درود بر سربازان خدا ...
لعن و نفرین و مرگ بر کفار تروریست ...
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
تروریست‌ها را فوری اعدام کنید
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۵ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
امید واریم این بار اطلاعات عقب نمونه تا این همه تروریست وخائن همه دستگیر و مجازات بشن
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