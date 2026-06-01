امتحانات پایان ترم دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت کاملا حضوری و امتحانات دانشجویان دوره کارشناسی نیز تا اطلاع ثانوی به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود شمسی بخش با اشاره به آغاز آموزش حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در نیمسال دوم جاری اظهار کرد: در حال حاضر آموزش دانشجویان در برخی دانشگاه‌های جنوب کشور نظیر دانشگاه شهید چمران اهواز، خلیج فارس و بندر عباس به دلیل گرمای هوا و برخی ملاحظات امنیتی به صورت مجازی برگزار میشود.



وی در ادامه تصریح کرد: امتحانات پایان ترم دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های کشور بجز چند دانشگاه فوق در نیمسال جاری به صورت کاملا حضوری برگزار می شود.

قائم مقام وزیر علوم در خصوص نحوه آموزش دانشجویان کارشناسی نیز در نیم سال جاری نیز گفت: این دانشجویان برای سال جاری آموزش باقی مانده خود را به صورت مجازی ادامه خواهند داد و آموزش حضوری نخواهند داشت.

شمسس بخش همچنین در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه های وزارت علوم در نیمسال دوم تحصیلی نیز اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه امتحانات دانشجویان کارشناسی تا اطلاع ثانوی نیز مجازی برگزار خواهد شد.

منبع: ایسنا