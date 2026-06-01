باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعهای که توسط محققان دانشگاه نیوکاسل در بریتانیا انجام شد، نشان داد که نوشیدن روزانه آب میوه یا اسموتی میتواند سلامت روان را بهبود بخشد و علائم افسردگی را کاهش دهد.
این مطالعه شامل ۴۲ بزرگسال بود که عادات غذایی آنها با مصرف کم میوه و سبزیجات مشخص میشد. محققان به شرکتکنندگان کمک کردند تا میزان مصرف روزانه این غذاها را افزایش دهند تا به مقدار توصیه شده (پنج وعده در روز) برسند. همچنین از گروهی از شرکتکنندگان خواسته شد که هر روز یک لیوان آب میوه طبیعی یا اسموتی بنوشند.
پس از چهار هفته نظارت، محققان مشاهده کردند که افرادی که روزانه آب میوه یا اسموتی مینوشیدند، در مقایسه با گروه دیگر، سلامت روان بهبود یافته و کاهش قابل توجهی در نمرات افسردگی نشان دادند. این تفاوت در مقیاس ارزیابی علائم افسردگی ۲.۵۲ امتیاز بود.
محققان همچنین هیچ اثر منفی از این نوشیدنیها بر متابولیسم یا سطح قند خون در شرکتکنندگان مشاهده نکردند.
محققان معتقدند که ایجاد تغییرات ساده در رژیم غذایی میتواند راهی آسان و مقرون به صرفه برای بهبود سلامت روان باشد. آنها تأکید میکنند که نوشیدن آبمیوه و اسموتی میتواند دریافت مقادیر توصیهشده روزانه میوه و سبزیجات را آسانتر کند، بهویژه برای افرادی که پایبندی به یک رژیم غذایی سالم برایشان دشوار است.
منبع: Lenta.ru