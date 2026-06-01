باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حمله دوباره ترامپ به CNN + فیلم

ترامپ پس از افشای تناقض‌ها در روایت مذاکرات با ایران، بار دیگر به CNN حمله کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با حمله به رسانه های این کشور، CNN را به انتشار اخبار جعلی درباره ایران متهم کرد.
CNN در گزارشی نوشته بود، توافق اولیه میان ایران و آمریکا در رابطه با مسئله هسته ای مطلبی ندارد.
 
مطالب مرتبط
حمله دوباره ترامپ به CNN + فیلم
young journalists club

ترامپ در باتلاق هزینه‌های جنگ افروزی خودش! + فیلم

حمله دوباره ترامپ به CNN + فیلم
young journalists club

سردبیر وال‌استریت ژورنال: جنگ به زیان واشنگتن تمام شد! + فیلم

حمله دوباره ترامپ به CNN + فیلم
young journalists club

نگرانی پشت پرده آمریکا از تبعات جنگ با ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
۳۰۱۲

حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم
۱۴۷۴

حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۱۲۹۶

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم
۱۲۶۲

شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم
۸۰۹

اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha