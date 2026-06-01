حمله دوباره ترامپ به CNN + فیلم

\n\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0627 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0628\u0647 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c CNN \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u062c\u0639\u0644\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u062a\u0647\u0645 \u06a9\u0631\u062f.\nCNN \u062f\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0646\u0648\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0648\u062f\u060c \u062a\u0648\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0647 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u0633\u0626\u0644\u0647 \u0647\u0633\u062a\u0647 \u0627\u06cc \u0645\u0637\u0644\u0628\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n\n\n