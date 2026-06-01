باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امروز هم بازار و شاخصها روند مثبتی داشتند و تقریباً بازار پرمعاملهای را تجربه کردیم. به نوعی میتوان گفت برخلاف روزهای قبل که بازار بهصورت مثبت دنبال میشد، اما عرضههای چندانی در بازار نداشتیم، امروز میزان داد و ستد در بازار نسبت به روزهای قبل کاملاً متفاوت بود.
او افزود: امروز بازاری با ارزش معاملات حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان و حجم معاملات ۱۰۸ میلیارد برگه سهم را تجربه کردیم و در نهایت نیز ۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان تراز ورود نقدینگی به بازار سهام ثبت شد.
غفوری بیان کرد: تقریباً ۷۶ درصد بازار در محدوده مثبت بودند و ۲۴ درصد بازار در بازه منفی قرار داشتند. همچنین بیشترین ورود نقدینگی مربوط به صنعت بانکی بود و بیشترین خروج نقدینگی را نیز صندوقهای درآمد ثابت به خود اختصاص داد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در کل، هرچقدر بازار به محدوده ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی نزدیکتر شود، این ایستگاه مقاومتی برای بازار مهمتر ارزیابی میشود و فکر میکنم بازار در آن محدوده قطعاً نیاز به بازبینی مجدد خواهد داشت؛ چرا که پارامترها در آنجا تغییر خواهند کرد و باید سطح ارزندگی بازار بار دیگر در آن محدوده مورد تحلیل قرار گیرد.
او گفت:، اما در مجموع، در کوتاهمدت و فعلاً در محدوده ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی، فکر میکنم شاخص کل با کمی استراحت در این سطوح، البته بیشتر بهصورت زمانی، باز هم بتواند به سمت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی حرکت کند.
غفوری تصریح کرد: این موضوع در صورتی محقق خواهد شد که ریسکی از قبیل ریسکهای غیرقابل پیشبینی در بازار نداشته باشیم و بازار بتواند روند طبیعی خود را طی کند.