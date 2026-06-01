باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «دوغو پرینچک» رهبر حزب وطن ترکیه، اظهار داشت که این کشور باید برای مهار سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و جلوگیری از وقوع یک جنگ جدید، با روسیه، چین و ایران متحد شود.
پرینچک در گفتوگو با شبکه تلویزیونی «اولوسال» افزود: عقلانیت حکم میکند که ترکیه با این سه کشور ائتلاف کند. وی با اشاره به اینکه تدارکات برای جنگ در جریان است و صنایع دفاعی ترکیه شاهد تحولات بزرگی است، خاطرنشان کرد که کشور در مرحله یکپارچگی داخلی قرار دارد؛ آن هم در شرایطی که آمریکا، رژیم تروریستی اسرائیل، یونان، فرانسه و حتی هند در امور منطقه مدیترانه مداخله میکنند.
این سیاستمدار ترکیهای توضیح داد که نیروهای متخاصم با آنکارا، یعنی آمریکا، رژیم تروریستی اسرائیل و یونان، تسلیحات خود را در تمامی مناطق، از شرق مدیترانه گرفته تا دریای اژه و از قبرس تا تراکیا، به سمت خاک ترکیه نشانه رفتهاند.
او با اشاره به اینکه طرف مقابل شامل کشورهایی است که تسلیحات هستهای، ناوگانهای دریایی عظیم و اقتصادهای قدرتمندی در اختیار دارند، تاکید کرد که ترکیه باید راه حلی برای جلوگیری از وقوع چنین جنگی بیابد؛ راه حلی که از طریق ائتلاف با قدرتهای قادر به موازنهسازی با نیروی دریایی آمریکا در مدیترانه محقق میشود و این امر با همکاری روسیه، چین و ایران امکانپذیر است.
پرینچک تاکید کرد که آمریکا، رژیم تروریستی اسرائیل و یونان یک ائتلاف عملی تشکیل داده، نیروهای دریایی خود را تقویت کرده و در جزایر دریای اژه مستقر شدهاند. او خاطرنشان کرد که ناتو در مه ۲۰۲۵ رزمایشهایی را برای عبور از رودخانهها در منطقه «الکساندروپلیس» (در نزدیکی مرزهای ترکیه) انجام داده و همچنین رزمایشهایی در شرق مدیترانه در حال برگزاری است که پیامهای تهدیدآمیزی را برای آنکارا ارسال میکند؛ اقداماتی که او آنها را یک سناریوی انتقامجویانه توصیف کرد.
شایان ذکر است که پرینچک و حزب او همواره از مقامات ترکیه میخواهند که تعاملات خود را با ناتو کاهش دهند و هر از چند گاهی تجمعاتی را برای مطالبه خروج کامل جمهوری ترکیه از این پیمان آتلانتیک سازماندهی میکنند؛ چرا که این حزب معتقد است همگرایی عمیق با محور اروپایی-آتلانتیک به حاکمیت و امنیت ملی ترکیه آسیب میزند، در حالی که تقویت همکاریها در جهت اوراسیا، به ویژه با روسیه، منافع بزرگتری را برای این کشور به همراه خواهد داشت.
منبع: آر تی