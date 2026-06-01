باشگاه خبرنگاران جوان - سید روحالله سیدالعسگری معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: فصل سوم کاوشها در سایت باستان شناسی ویگل یافتههای قابلتوجهی از جمله یک تالار جدید را به همراه داشته است.
وی افزود: سایت باستانی ویگل یکی از محوطههای بسیار مهم کشور است که بررسیهای میدانی نشان میدهد فعالیت نیایشگاهِ کشف شده در آن، تا ۲ قرن پس از ورود اسلام به ایران تداوم داشته است.
وی با اشاره به اهمیت ویژه این نیایشگاه تصریح کرد: با توجه به یافتههای به دست آمده، این مکان یکی از سالمترین نیایشگاههای کشف شده در کشور محسوب میشود به گونهای که فضاهای معماری و ساختار آن، وضعیت پایداری را به نمایش میگذارد.
معاون میراثفرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در خصوص جزئیات فصل سوم کاوشها که از حدود ۲ ماه پیش به سرپرستی محسن جاوری و با همکاری دانشگاه کاشان آغاز شده است، گفت: در فصل جاری، یک تالار جدید در این نیایشگاه شناسایی شده که دارای پایههای میز نذورات است. علاوه بر این یافتهها، دو سازه معماری دیگر نیز در مجاورت این تالار کشف شده که مطالعات تخصصی برای تعیین کاربری دقیق آنها در حال انجام است.
سیدالعسگری با اشاره به عبور جاده از حریم این محوطه تاریخی که نگرانی فعالان میراثفرهنگی را به دنبال داشته است، تأکید کرد: این طرح هنوز در اداره کل میراثفرهنگی استان تایید نشده و در خصوص آن تصمیم نهایی اتخاذ نشده است؛ بنابراین دغدغههای موجود در این زمینه تا زمان بررسیهای کارشناسی دقیق مد نظر خواهد بود.
این کاوشها منجر به کشف فضای معماری پلان مرکزی آتشکده و آتشدان ۳۸ پره (به صورت نخل وارونه) شد.
فصل دوم کاوشها در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ با تمرکز بر یافتن فضای پیرامونی سالن طواف مرکزی آتشکده آغاز و منجر به کشف سازههای گچی مدفون در فضاهای پیرامونی شد.
سال گذشته نیز نمایشگاهی با هزینه یکصد میلیارد ریال در جوار محوطه باستانی ویگل یا همان شهر هراسکان در بخشهایی از یک واحد دامداری تملک شده در عرصه ویگل برگزار شد.
به گفته مدیر سابق پایگاه میراث فرهنگی ویگل کتیبهای که در آن به خوانش پهلوی، افروختن «آتش بهرام» در آتشکده شهر هراسکان روایت و در محوطه باستانی ویگل یا هراسکان کشف شده به همراه پایه میزهای نذور، اِزارههای گچی (روکشهای پای دیوار)، پایه ستونهای گچبری شده و بخشهای مزین شده با نقوش گل نیلوفری در این نمایشگاه در معرض نمایش عموم قرار گرفته است.
آتش بهرام به معنی آتش پیروزی بخش و در شمار یکی از مهمترین آتشهایی بوده که در ایران پیش از اسلام در میانه شهر و در آتشکدهای از تجمیع منابع مختلف آتش، از جمله آتش اجاق خانهها، صنفهای مختلف، پیشه وران، کارگاهها و طبیعت برمی افروختند و نشانی از همبستگی بوده است. پیروان آیین زرتشت بر این باور بودند که این آتش باید همیشه فروزان بماند و همگان موظف به روشن نگاهداشتن آن بودند.
سایت باستانی ویگل در شهرستان آران و بیدگل مستقر است؛ این شهرستان در ۲۱۵ کیلومتری شمال اصفهان و ۱۰ کیلومتری کاشان واقع است