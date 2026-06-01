استانداران آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی طی تفاهمی مشترک، تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو و ارس در دو استان را آزاد کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - استاندار آذربایجان‌غربی در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای تقویت پیوندهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی تصمیم گرفته شد تا خودروهای پلاک منطقه آزاد مستقر در هر دو استان امکان تردد در استان همجوار را داشته باشند.

رضا رحمانی افزود: امیدواریم همکاری‌های دو استان سبب شود زندگی مردم در این خطه متفاوت و بهتر شود.

وی در پایان با اشاره به همکاری‌های مشترک با استانداران کردستان، اردبیل، گیلان و مازندران، ابراز امیدواری کرد در صورت وجود زیرساخت‌های لازم، تردد خودروهای منطقه آزاد ماکو در این استان‌ها نیز آزاد شود.

برچسب ها: خودروهای منطقه آزاد ، تفاهم نامه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
آذری مراغه ای
۱۳:۲۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اقدام بسیار بجا وارزشمندی بوده دست استانداران شرقی وغربی در این رابطه درد نکند امیدوارم حسب اختیارات سپرده شده به استانداران توسط رئیس جمهور تردد چنین خوردهایی به مرکز کشور نیز آزاد گردد.
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