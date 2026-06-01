برخی دمنوش‌ها تاثیر مستقیمی بر سلامت کبد دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - برخی دمنوش‌ها از جمله چای زنجبیل، تاثیر مستقیمی بر عملکرد کبد و پاکسازی آن می‌گذارند. در همین رابطه علی اصغر زنده دل، متخصص طب سنتی توضیحاتی را ارائه کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، طب ایرانی ، طب اسلامی
خبرهای مرتبط
دمنوشی که سبب کاهش پف بدن می‌شود + فیلم
سازمان جهانی بهداشت، طب سنتی را اهرم اصلی تحول سلامت جهانی معرفی کرد
تأسیس مراکز رشد و نوآوری طب مکمل و فرآورده‌های طبیعی در دانشگاه‌های علوم پزشکی شهیدبهشتی و بابل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تغییر زمان امتحانات دانشگاه آزاد به دلیل برگزاری کنکور ارشد
فواید غیرمنتظره جینسینگ برای سلامتی 
علل خستگی و بی‌حالی بعد از ناهار و چگونگی غلبه بر آن
میوه‌ای جادویی برای بهبود عملکرد شناختی و کاهش فشار خون در بزرگسالان مسن 
آزمون کاردانی دانشگاه ملی مهارت و غیرانتفاعی‌ها ۲۰ شهریور برگزار می‌شود
کشف رفتار مرموز خورشید پس از تمرکز بر امواج صوتی آن
شرکت ۱۷۰۰ پرسنل اورژانس در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام و عید غدیر + فیلم
کشف یک راز مدفون در دنباله‌دار مرموز 3 I/ATLAS توسط جیمزوب
ابداع یک پلتفرم کوانتومی-نوری برای انتقال داده حتی در صورت غیرفعال بودن GPS
دستیابی ChatGPT به ۱ میلیارد کاربر فعال ماهانه 
آخرین اخبار
توانمندسازی محله‌های کم برخوردار با آموزش هوش مصنوعی
شرکت ۱۷۰۰ پرسنل اورژانس در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام و عید غدیر + فیلم
دستیابی ChatGPT به ۱ میلیارد کاربر فعال ماهانه 
کشف یک راز مدفون در دنباله‌دار مرموز 3 I/ATLAS توسط جیمزوب
آزمون کاردانی دانشگاه ملی مهارت و غیرانتفاعی‌ها ۲۰ شهریور برگزار می‌شود
کاظمی: نام دانشگاه فرهنگیان باید به «دانشگاه تربیت معلم» تغییر کند
میوه‌ای جادویی برای بهبود عملکرد شناختی و کاهش فشار خون در بزرگسالان مسن 
ابداع یک پلتفرم کوانتومی-نوری برای انتقال داده حتی در صورت غیرفعال بودن GPS
کشف رفتار مرموز خورشید پس از تمرکز بر امواج صوتی آن
فواید غیرمنتظره جینسینگ برای سلامتی 
یک گوشی جدید از موتورولا برای رقابت بهترین گوشی‌های اندرویدی
یک کشف تازه در مورد میدان‌های مغناطیسی در خارج از منظومه شمسی
علل خستگی و بی‌حالی بعد از ناهار و چگونگی غلبه بر آن
تغییر زمان امتحانات دانشگاه آزاد به دلیل برگزاری کنکور ارشد
اثبات سرطان‌زایی سیگار الکترونیکی در محافل علمی + فیلم
کاهش ۹۰۰ میلیون دلاری ارز ترجیحی دارو
نقدینگی و قیمت گذاری دارو از مشکلات صنعت داروسازی
۷۰ درصد دانش‌آموزان نیازمند مشاوره، در مرحله تشخیص قرار گرفتند