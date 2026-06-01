باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ارتش اشغالگر از ترس موازنه وحشتی که مقاومت ایجاد کرده، در حال دستوپا کردن بانک هدفی از مناطق مسکونی در ضاحیه جنوبی بیروت است تا شکستهای خود را تحت عنوان واهی «پاسخ به نقض آتشبس از سوی حزبالله» پنهان کند.
یک منبع صهیونیستی در گفتوگو با روزنامه «معاریو» فاش کرد که طرحهای تجاوزکارانه ارتش اشغالگر، سه محور کلیدی متعلق به حزبالله را هدف قرار داده که شامل لیستی از فرماندهان ارشد و مجاهدان حزبالله و در راس آنها شیخ نعیم قاسم، دبیرکل این جنبش است.
دشمن صهیونیستی مایوسانه به دنبال قطع شبکه ارتباطی مقاومت است؛ چرا که به خوبی میداند فرماندهان حزبالله از مقرهای خود در ضاحیه و بقاع هدایت عملیاتها را در دست دارند و دستورات را به مقرهای خط مقدم در صور و صیدا منتقل میکنند.
این منبع نظامی صهیونیست اذعان کرد که سران سیاسی رژیم اشغالگر به دلیل ترس از پاسخ کوبنده مقاومت، دچار سردرگمی شدهاند و هنوز جرات تصویب ابعاد این تجاوز را پیدا نکردهاند که آیا حملاتی محدود و نمادین خواهد بود یا به یک رویارویی گسترده تبدیل میشود.
منبع: آر تی