فرمانده انتظامی شبستر گفت: ۶ جاعل اسکناس‌های تقلبی و سارقان سابقه دار در این شهرستان دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش شیرین دلی فرمانده انتظامی شبستر روز دوشنبه اظهار کرد: همکاران پلیس آگاهی شبستر در عملیات‌های مختلف موفق به شناسایی و دستگیری سه سارق سابقه دار شدند و از این سارقان مقادیر قابل توجه اموال مسروقه از جمله طلاجات، فرش دست بافت و دستگاه‌های کشاورزی به ارزش بیش از چهار میلیارد تومان کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در عملیات دیگری عوامل پلیس آگاهی شبستر موفق شدند سه کلاهبردار را که اقدام به پخش اسکناس‌های جعلی ۲۰۰ و ۵۰۰ و یک میلیون تومانی در شهرستان‌های بناب، عجب شیر و شبستر می‌کردند دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی شهرستان شبستر معرفی کنند.

برچسب ها: اسکناس تقلبی ، جاعلان اسکناس
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