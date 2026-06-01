شهروندخبرنگار ما تصاویری از اجتماع با شکوه مردم شهرستان خاورشهر استان تهران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نود و‌دومین شب اجتماع خونخواهی امام شهید امت، حمایت از نیرو‌های مسلح وبیعت با امام المسلمین آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای همراه با جشن‌های دهه ولایت مردم شهرستان خاورشهر استان تهران شکوه دیگری آفریدند. در این اجتماع امام جمعه موقت و محترم سخنرانی کردند. درادامه خواننده محبوب آقای سعید صادقی آهنگ‌های انقلابی و ویژه عید غدیر خواندند و سپس حاج سید مصطفی هاتف وحاج آقا حسنی اشعار وشعار‌های انقلابی قرائت کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

شور و حال نود و دومین شب حضور مردم انقلابی خاورشهر در میدان مقاومت

شور و حال نود و دومین شب حضور مردم انقلابی خاورشهر در میدان مقاومت

شور و حال نود و دومین شب حضور مردم انقلابی خاورشهر در میدان مقاومت

شور و حال نود و دومین شب حضور مردم انقلابی خاورشهر در میدان مقاومت

شور و حال نود و دومین شب حضور مردم انقلابی خاورشهر در میدان مقاومت

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برچسب ها: شهادت ، رهبر انقلاب اسلامی ، سوژه خبری ، برگزاری مراسم
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