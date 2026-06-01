باشگاه خبرنگاران جوان - در نود ودومین شب اجتماع خونخواهی امام شهید امت، حمایت از نیروهای مسلح وبیعت با امام المسلمین آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای همراه با جشنهای دهه ولایت مردم شهرستان خاورشهر استان تهران شکوه دیگری آفریدند. در این اجتماع امام جمعه موقت و محترم سخنرانی کردند. درادامه خواننده محبوب آقای سعید صادقی آهنگهای انقلابی و ویژه عید غدیر خواندند و سپس حاج سید مصطفی هاتف وحاج آقا حسنی اشعار وشعارهای انقلابی قرائت کردند.
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منبع: شهروندخبرنگار - تهران
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