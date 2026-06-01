باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: در ساعات اولیه صبح، یک دانشجوی پسر سال آخر دندانپزشکی با ورود به بخش درمانگاه دانشکده، با سلاح کلت جنگی به سوی یک دانشجوی دختر هم‌دوره‌ای خود را به قتل رساند.

او افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این ۲ دانشجو که در آستانه فارغ‌التحصیلی قرار داشتند، در مرحله متارکه از یک رابطه عاطفی بوده و پیش از این نیز اختلافات خانوادگی شدیدی با یکدیگر داشتند.

صبح امروز، مرد جوان با یک قبضه سلاح کلت جنگی وارد محوطه درمانگاه شده و چهار گلوله به ناحیه سینه دانشجوی دختر شلیک کرده است. شدت جراحات وارده به‌حدی بوده که متأسفانه وی در همان محل جان خود را از دست می‌دهد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد ضارب بلافاصله پس از ارتکاب قتل، همان سلاح را به سمت سر خود گرفته و با شلیک یک گلوله اقدام به خودکشی می‌کند.

او ادامه داد: با حضور به‌موقع نیروهای امنیتی و انتظامی، صحنه جرم تحت کنترل درآمده و تحقیقات میدانی آغاز شده است.