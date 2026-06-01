باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مهرانگیز آبروشن - فاطمه میرقاسمی مسئول جمعیت بسیج دانشجویی امام حسن (ع) آذربایجانغربی در گفت و گو با خبرنگاران ما اظهار کرد: جهادگران دانشجو در قالب گروه های پس از شناسایی محلات کم برخوردار و محروم ضمن مستقر شدن خدماتی در زمینه های اجتماعی، عمرانی، بهداشتی و آموزشی به افراد نیازمند ارائه میدهند و در طول ایام جنگ رمضان تا کنون با برپایی موکب هایی ارائه این خدمات را ادامه می دهند.
وی در ارتباط با نحوه شکلگیری این تشکل دانشجویی، اظهار کرد: تا سال ۱۳۹۵ گروههای جهادی به طرح هجرت اعزام میشدند و در حواشی شهرها، روستاها و مناطق کمبرخوردار یک هفته تا ده روز مستقر شده و خدمات مختلفی در حوزه بهداشت، آموزش و عمران ارائه میدادند.
میرقاسمی ادامه داد: در اجرای این روند دو مشکل وجود داشت، یکی اینکه برخی افراد چون امکان این را نداشتند که شبها سکونت کنند، از کار جهادی محروم میشدند، از سوی دیگر جهادگران فقط به مناطق دوردست اعزام میشدند، حال آنکه در روستاهای نزدیک شهر هم مشکلاتی وجود داشت که باید حل میشد، پس با هماندیشی دانشجویان جمعیت دانشجویی امام حسن(ع) در سال ۹۵ با هدف حل این دغدغههای جهادگران شکل گرفت.
این مسئول فعالیتهای عمرانی، فرهنگی ، اجتماعی و سلامتی را عمدهترین حوزههای فعالیت این تشکل در حواشی شهر دانست و گفت: در ده محله ارومیه فعال هستیم، در سایر شهرها نیز گروههای جهادی به صورت گسترده در تلاش هستند.
وی اهتمام به برگزاری کلاسهای رفع اشکال دروس، پایش سلامت( دیابت، فشارخون و ...)، رسیدگی به بیماران صعبالعلاج که زیرپوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند را مورد اشاره قرار داد و گفت: دانشجویان مکلف هستند قبل از اینکه هر اقدامی کنند، مشکلات محلات مختلف را شناسایی و احصاء کنند و برای رفع آن تلاش کنند که فرمان دهبندی رهبر شهید به گروههای جهادی نیز سرلوحه امور ماست.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۷ گروه جهادی فعال در ارومیه وجود داشت که در زمینه ساخت خانه محروم، رنگآمیزی حسینیهها و مدارس، فضاسازی محله متناسب با اعیاد و مناسبتها، تدریس مجازی، برپایی کلاسهای هنری مثل خیاطی و راهاندازی بازارچههای اقتصادی تلاش کرد.
وی با بیان اینکه گروههای جهادی بسیج دانشجویی در سال گذشته در دو میدان دانشگاه و محلات فعالیت کردند، ادامه داد: یکی از سیاستهایی که ما در پیش گرفتیم بهرهگیری از ظرفیت جامعه هدف بود، چون اگر دانشجویان خودشان در بهسازی فضا مشارکت کنند در حفظ آن کوشا بوده و به کسی اجازه تخریب نمیدهند.
وی به اجرای طرح " اهدای کتاب" اشاره کرد و گفت: دانشجویان پیش از اینکه در دانشگاه قبول شوند، یک سری کتابهای کمکآموزشی را تهیه کردند که امروز به آن احتیاج ندارند، پس با نصف یا یک سوم قیمت به فروش رسانده و هم به افراد پشتکنکور که بضاعت کافی ندارند با این ترتیب مساعدت میکنند هم اینکه وجوه حاصله را در امور خیریه صرف میکنند.
میرقاسمی برپایی غرفه لبخند ایران در ابتدای سال تحصیلی در دانشگاه یا محلهایی که دانشگاه اعلام کرده است را مورد اشاره قرار داد و گفت: به این ترتیب اقدامات سال گذشته و برنامههای پیشرو در معرض دید دانشجویان قرار میگیرد.