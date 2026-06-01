رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از ۱۹۲ تن انواع کالای اساسی احتکاری از قبیل برنج، روغن، قند و شکر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «حسین رحیمی» در سومین قرارگاه مبارزه با احتکار و گران فروشی که با حضور نمایندگان وزارت صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، تعزیرات کشور و... برگزار شد؛ با تبریک ولادت امام هادی علیه اسلام و با تاکید براینکه در شرایط جنگی باید در همه حوزه‌ها از جمله در عرصه اقتصادی آرایش جنگی بگیریم، بیان داشت: نحوه اقدام و عملکرد آن در شرایط موجود باید جهادی و نهادینه شده و با اتحاد و انسجام و هم افزایی و بهره گیری از همه ظرفیت‌های موجود با همه عوامل و عناصر و دلایل گرانی و گران فروشی در سطح واردات، تولیدات و عرضه و... مقابله جدی کرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه هر گونه تعرض به امنیت اقتصادی مردم غیر قابل قبول و اقدامی خائنانه است، بیان داشت: براساس درخواست مردم با مجرمان و مفسدان اقتصادی که معیشت مردم را با چالش رو‌به‌رو می‌کنند مقتدرانه برخورد خواهد شد.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه از آغاز تشکیل این قرار گاه (از ۲۰ روز گذشته تا کنون) ۳۸۶ پرونده برای متهمان اقتصادی به اتهام احتکار کالا و گرانفروشی تشکیل شده است، بیان داشت: تا کنون توسط گشت‌های مشترک قرارگاه مقابله با احتکار و گرانفروشی از بیش از ۲۲۷ هزار مرکز عرضه کالا و انبار محل نگهداری کالا بازدید‌های تخصصی انجام شده است.

وی با تاکید براینکه این بازدید‌ها بصورت هدفمند و بر اساس شاخص‌های تعیین شده انجام می‌شود، عنوان داشت: در این بازدید‌ها تعداد ۴۱۰ انبار که در آن کالای اساسی احتکار کرده بودند پلمب شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف بیش از ۱۹۲ تن انواع کالای اساسی احتکاری از قبیل برنج، روغن، قند و شکر، افزود: ارزش کالای کشف شده بیش از ۱۵ همت برآورد می‌شود.

وی با تاکید براینکه کالای احتکاری به سرعت و باقیمت مناسب از طریق فروشگاه‌های بزرگ به بازار عرضه می‌گردد افزود: ما معتقدیم که هر شهروند یا ناظراقتصادی است از این رو هموطنان گرامی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص هر گونه گرانفروشی و احتکار کالا را از طریق سکو‌های داخلی از جمله بله، سروش، ایتا و... را به آدرس @police۳۰۱۱۰ ارسال نمایند.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس امنیت اقتصادی ، سردار رحیمی ، احتکار
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
مازیار
۱۲:۰۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
192تن میدونی یعنی چه هرکه که احتکار کرده وگران فروش باید صد در صد اعدام بشن چون اینها از اغتشاش گران هم خائن تر هستند ؟...
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Iran (Islamic Republic of)
صابر انصاری
۱۰:۴۲ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
حیف از اسم آدم که رو اینا بذاری. از حیوون پست تر هستند که آب به آسیاب دشمن می ریزن. مردم چه گناهی کردن نکبت بی شرف بی وجدان
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