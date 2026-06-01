باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هم خوانی قرآن توسط یک خانواده در برنامه محفل + فیلم

یک تیم شرکت کننده در برنامه محفل به صورت خانوادگی قرآن کریم را قرائت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌خوانی قرآن توسط یک خانواده در برنامه محفل شبکه سوم سیما را مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
هم خوانی قرآن توسط یک خانواده در برنامه محفل + فیلم
young journalists club

استقبال خادمان امام رضا (ع) از مردم + فیلم

هم خوانی قرآن توسط یک خانواده در برنامه محفل + فیلم
young journalists club

آوای قرآن کریم به یاد رهبر شهید انقلاب به بغداد رسید + فیلم

هم خوانی قرآن توسط یک خانواده در برنامه محفل + فیلم
young journalists club

نام عملیات‌های «وعده صادق» چگونه انتخاب شد؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
۳۰۱۲

حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم
۱۴۷۴

حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۱۲۹۶

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم
۱۲۶۲

شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم
۸۰۹

اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha