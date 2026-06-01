باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه گفت که دیشب با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده درباره بحران غرب آسيا گفت‌و‌گو کرده است.

مکرون در پستی در X گفت: «من از تلاش‌های مصمم او برای دستیابی سریع به توافق بین ایالات متحده و ایران، که فرصتی بی‌نظیر برای ایجاد یک چارچوب امنیتی جدید با مشارکت همه طرف‌های ذینفع است، به منظور ایجاد ثبات پایدار در منطقه، قدردانی می‌کنم.»

وی افزود که پاریس مایل است از این تلاش‌ها حمایت کند و در اجرای آنها مشارکت داشته باشد.

رئیس جمهور فرانسه همچنین در تماس تلفنی با ترامپ بر لزوم «آتش‌بس قوی» در لبنان تأکید کرد و بر «حمایت جمعی از مقامات لبنان» تأکید کرد.

منبع: بريكينگ نيوز